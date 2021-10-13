Без тесту або COVID-сертифіката не поїдеш: Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів

Нові правила перевезення пасажирів на поїздах Укрзалізниці діятимуть на період карантину / УНІАН

Укрзалізниця з 21 жовтня запустить нові правила пасажирських перевезень, які діятимуть у період карантину. При посадці пасажирам слід в обов'язковому порядку пред'явити сертифікат вакцинації, ПЛР-тест або антиген-тест. У поїздах Інтесіті перевірятимуть документи при посадці, а не під час поїздки.

Як заявив представник УЗ під час свого брифінгу у середу, 13 жовтня, разом з паспортом і квитком провідники відтепер перевірятимуть і COVID-документи – сертифікат вакцинації від коронавірусу або тести, які повинні бути негативними.

Що вимагатимуть провідники при посадці на поїзд

Паспорт

Квиток

Сертифікат-вакцинації (у тому числі в застосунку Дія)

Негативний ПЛР-тест або антиген-тест

"Як паперовий (сертифікат, - ред.), так і в "Діі". Якщо сертифіката немає, то достатньо ПЛР-тесту або антиген-тесту", - зазначили в компанії.

Крім того, в поїздах Інтерсіті перевірятимуть документи ще при посадці, а не під час поїздки.

"Ми трохи змінимо цей процес. При посадці будуть перевірки", - підкреслили в Укрзалізниці.

Нові правила пасажирських перевезень в Україні

11 жовтня Кабмін у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні змінив правила пасажирських перевезень. З 21 жовтня робота міжобласного транспорту до регіонів жовтої, помаранчевої і червоної зон дозволені тільки у разі наявності у водіїв, екіпажів і пасажирів сертифікатів вакцинації або негативних тестів на коронавірус.

Нові правила не застосовуватимуться до міського транспорту та перевезень пасажирів у межах однієї області. Відповідальність за дотриманням нових правил покладається на перевізників.