У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку

Згвалтував дитину / mchildren.ru

В одному з сіл Хмельницької області 45-річний засуджений втік з виправної установи та зґвалтував 12-річну дитину, яку зустрів у селі.

Як повідомляє прокуратура Хмельницької області, за даними слідства, 45-річний засуджений за крадіжки в червні 2021 року зник з виправної установи.

"Чоловік їхав на велосипеді і потрапив в одне з сіл Хмельниччини, де зустрів 12-річну дівчинку. На той момент чоловік був у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Він попросив дитину показати йому дорогу в сусіднє село.

Коли дівчинка вивела чоловіка в поле, він приставив до її горла ніж і згвалтував. Педофіла затримали.

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Суд покарав його до 13 років і 6 місяців позбавлення волі.

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Нагадаємо, влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.

Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагатися зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.

Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.