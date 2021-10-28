УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку

28 жовтня 2021, 17:32

Чоловіка засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі.

Насильство, дитина, діти
Згвалтував дитину / mchildren.ru

В одному з сіл Хмельницької області 45-річний засуджений втік з виправної установи та зґвалтував 12-річну дитину, яку зустрів у селі.

Як повідомляє прокуратура Хмельницької області, за даними слідства, 45-річний засуджений за крадіжки в червні 2021 року зник з виправної установи.

"Чоловік їхав на велосипеді і потрапив в одне з сіл Хмельниччини, де зустрів 12-річну дівчинку. На той момент чоловік був у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Він попросив дитину показати йому дорогу в сусіднє село.

Коли дівчинка вивела чоловіка в поле, він приставив до її горла ніж і згвалтував. Педофіла затримали.

Реклама

Суд покарав його до 13 років і 6 місяців позбавлення волі.

читайте такожМати знайшла тіло доньки: на Хмельниччині зґвалтували та вбили молоду жінку

Нагадаємо, влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.

Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагатися зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.

Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.

viber
зґвалтування
Зараз ви переглядаєте новину «У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Принесуть біду: названо три речі, які не можна губитиПринесуть біду: названо три речі, які не можна губити Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинкуНіколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошимаГороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Росія сама винна у "бездомності" росіянРосія сама винна у "бездомності" росіян Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аваріїСтрашна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії

Останні новини

19:18

Печиво на Хелловін: топ-3 рецепти страшно смачної випічки

19:08

Україна продасть Молдові сотні тисяч кубометрів газу Відео

18:49

Роналду стане батьком близнюків: неймовірне фото з нареченою футболіста Відео

18:38

30% нових ознак: медики назвали симптоми коронавірусу

18:32

Байрактари - це вихід ведення війни на зовсім інший рівень Погляд

Реклама
18:31

Анна Седокова в леопардовій сукні поманила спокусливими вигинами і пішла у відрив

18:30

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: заздрість недругів або грошове везіння Відео

18:22

Повернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули погрозою на адресу Києва

18:03

Прикмети на 29 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

17:58

Кафе, ресторани і транспорт під забороною, але не для всіх: Київ в червоній зоні з 1 листопада Відео

17:32

У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку Відео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, які вірять в містику і надприродне

16:33

Пенсії в Україні підвищать 12 разів: у Мінсоцполітики розповіли кому і коли

16:17

"До лікарні потрапляють у стані шаленої інтоксикації": інфекціоніст про ситуацію з COVID в Україні Відео

16:14

Прикраса будинку на Хелловін 2021: оригінальні ідеї декору

16:01

Транспорт і кафе – тільки з ПЛР-тестом або щепленням: Кличко оголосив про жорсткий карантин у Києві Відео

15:59

Лікар попередив про нові симптоми Дельти: "Люди сприймають як ГРВІ"

15:53

"Ніякого безпліддя не буде": головний санлікар України розніс популярний міф про вакцини від COVID-19

15:29

Київ посилює карантин: всі школи відправили на дистанційку Відео

15:24

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

Реклама
15:13

"Вже все вирішено": Усик готується до завершення кар'єри

15:00

Екватор президента Зеленського: результати тесту для постмайданної України Погляд

14:58

Найсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилин Відео

14:56

"Далі буде": серіал Моя улюблена Страшко продовжили на другий сезон Відео

14:43

Купив щеплення - залишився без COVID-сертифікату: у Кабміні розберуться з махінаціями щодо вакцинації Відео

14:36

Катастрофічна нестача кисню в лікарнях: у Верховній Раді підозрюють диверсію

14:36

Топ-7 продуктів, які допоможуть швидше одужати

13:59

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно терміново робити українцям з боргами по комуналці

13:53

"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні

13:51

Макіяж на Хелловін: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

13:47

Мріє про зустріч з родиною донора: у Львові виписали пацієнта, якому пересадили легені Відео

13:33

Арахамія переплутав Сковороду з Ді Капріо та став героєм курйозних мемів та фотожаб Відео

13:24

"Без кисню Ваша мама помре через дві години": у Мережі розповіли про кризу з киснем у лікарні

13:11

Хюррем примірила латекс: зірка Величного століття подражнила фанатів спокусливим образом

12:44

Костюм на Хелловін за знаком Зодіаку: як вбратися на вечірку

12:36

Коли день автомобіліста і дорожника 2021 в Україні: дата, привітання і картинки до свята

12:16

Україна може отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2" Відео

12:15

Горить, але не гріє: українці скаржаться на "холодний" газ, в чому проблема

11:44

"Королева Ольга": Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала шикарне тіло на відпочинку в Дубаї

11:26

ДТП у Харкові: 16-річного водія Інфініті відправили до СІЗО на 60 діб

Реклама
11:25

В Україні новий рекорд з вакцинації: скільки саме щеплень і якими вакцинами

11:13

"Ви не на російському каналі": Савченко посварилася зі "слугою" через фейковий COVID-сертифікат Відео

10:43

"Люди не вірять статистиці": експерт заявила, що в Україні смертей від COVID-19 набагато більше

10:42

Грудневе підвищення пенсій: хто отримає не менше 2,6 тисячі гривень

10:20

Тариф на доставку газу ризикує серйозно зрости: у Міненерго назвали причину

10:11

Як правильно зберігати молоко, щоб збільшити термін його придатності

10:01

Реанімації завантажені на 300%, все частіше помирають молоді люди - інфекціоніст Михайло Річняк

09:53

Крим – це Україна: Apple виправила у своєму додатку карту з "російським" півостровом Відео

09:52

Тисячі протоколів та 17-тисячні штрафи: українців масово карають за порушення карантину Відео

09:30

Недорого, смачно та корисно: дієтолог дала поради, як харчуватися правильно з обмеженим бюджетом

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти