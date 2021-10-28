У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку

Чоловіка засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі.
В одному з сіл Хмельницької області 45-річний засуджений втік з виправної установи та зґвалтував 12-річну дитину, яку зустрів у селі.
Як повідомляє прокуратура Хмельницької області, за даними слідства, 45-річний засуджений за крадіжки в червні 2021 року зник з виправної установи.
"Чоловік їхав на велосипеді і потрапив в одне з сіл Хмельниччини, де зустрів 12-річну дівчинку. На той момент чоловік був у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Він попросив дитину показати йому дорогу в сусіднє село.
Коли дівчинка вивела чоловіка в поле, він приставив до її горла ніж і згвалтував. Педофіла затримали.
Суд покарав його до 13 років і 6 місяців позбавлення волі.
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Нагадаємо, влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.
Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагатися зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.
Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.