УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК: реакція омбудсмена

Олексій Тесля
5 вересня 2024, 21:13
112
З метою з'ясування всіх обставин справи було направлено запит генеральному прокурору, наголосив Дмитро Лубінець.
Лубінець, мобілізація
Дмитро Лубінець прокоментував смертельний випадок у ТЦК на Закарпатті / Колаж: Главред, Фото: Facebook/EduCenter150, Facebook/dmytro.lubinets

Кількість звернень щодо неправомірних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки(ТЦК і СП) збільшилася в Закарпатській області останнім часом.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Telegram.

Що відомо про смерть мобілізованого в ТЦК

Він зазначив, що до його представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка у своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК і СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.

відео дня

"Цей випадок потребує негайного, всебічного та неупередженого розслідування. Наразі відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 128 КК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесено до ЄРДР", - написав він.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Лубінець повідомив, що з метою з'ясування всіх обставин справи було направлено запит генеральному прокурору.

"У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів і займаних ними посад. Справедливість має бути відновлена, а всі мають понести відповідне покарання", - додав він.

Скріншот
/ t.me/dmytro_lubinetzs

Раніше повідомлялося про те, що в Ковелі натовп людей намагався прорватися в ТЦК. Конфлікт спровокували російські спецслужби, впевнені в ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.

Як повідомлялося раніше, у Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих з'явилося в Тернополі. Його достовірність ще не встановлена.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Закарпатье омбудсмен ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

20:27 Україна
Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

20:26 Україна
Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

20:12 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання 6350

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

Вони дуже поспішають : офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ 2427

"Вони дуже поспішають": офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська 2203

Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи 2178

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи

Останні новини

21:47

"Обробився": кум втікача Влада Ями розповів про його повернення в Україну

21:29

"Непрості моменти": зрадниця Ані Лорак занила через проблеми з донькою

21:13

На Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК: реакція омбудсмена

20:50

Що найкраще приваблює гроші та успіх: який талісман обов'язково має бути вдома

20:27

З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
20:26

Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

20:22

ЗМІ розкрили головний нюанс ядерної "вундерваффе" Росії

20:12

Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

19:50

Вдарить +12, увірвуться дощі та грози: у яких областях буде штормовий вітер

Реклама
19:30

Який годинник справжній: тільки найрозумніший розгадає загадку за 8 секунд

19:12

Серйозне посилення: Зеленський оцінив передачу Україні нової системи Patriot

19:10

Іран передає Росії балістичні ракети?Погляд

19:07

Потужний контрнаступ ЗСУ: з'явились дивовижні деталі про звільнення територій

19:02

790 "Шахедів" і 228 крилатих ракет: РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по УкраїніВідео

18:54

У НАТО про перебіг Курської операції: Україна "багато" досягла

18:45

Чому нелогічно знижувати облікову ставку і яка причина занепаду бізнесу у прифронтових регіонах: економіст вказав на помилку НБУ

18:23

Буряк легко зберегти до весни: що покласти поруч із ним

18:19

Врятувати сина від рідкісної хвороби: батько придумав власні ліки

18:08

Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?

18:07

В Офісі генпрокурора прокоментували інформацію про "смерть Шуфрича"

Реклама
17:50

Непоправна втрата: на фронті загинув син відомого письменника

17:48

Як швидко розморозити рибу без мікрохвильової печі: кухар розкрив дієві методи

17:48

Будуть ідеальними не один рік: 3 найкращі способи, як і де краще зберігати сухофруктиВідео

17:35

Прийдуть біди та нещастя: що не можна мити 6 вересня - прикмети

17:26

Здогадаються не всі: чому не можна носити срібло і золото разом - неочевидні причиниВідео

17:16

Початок навчального року: експерт розказав, як повернути режим сну дитині

16:54

Україні подарували систему Patriot: президент Румунії оприлюднив закон

16:34

Колишнього чоловіка Шеннен Доерті заарештували у США

16:28

"Вони дуже поспішають": офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

16:20

Під завалами ще є люди: в Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих від удару РФФото

16:16

Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів

16:07

Вірять у "мир" Путіна: Австрія запропонувала майданчик для переговорів України

16:06

Особлива донька путіністки Мілявської вигуляла бікіні

15:55

Як підготувати город до зими восени: що потрібно зробити у вересні

15:52

Рада призначила віцепрем'єрів: які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина

15:47

Всім відомі кільця Сатурна зникнуть з планети вже за кілька місяців - що сталось

15:40

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

15:26

В уряді Британії хочуть терміново "розворушити" процес створення спецтрибуналу РФ

15:14

ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов: прогноз розвитку операції в Курській області

15:13

Чудо на Покровському напрямку: офіцер розповів, що ЗСУ стабілізували фронт

Реклама
15:04

Одна з найочікуваніших прем’єр осені: на ТЕТ покажуть продовження серіалу "Волонтери 2"

14:46

Гілки сливи ломитимуться від плодів: що потрібно зробити до настання холодів

14:44

"Будь-яка територія РФ - не в безпеці": головне з інтервʼю Зеленського NBC News

14:40

Немає однієї відповіді: мережу охопили розбіжності через важке математичне запитання

14:23

Заміна для Кулеби: що відомо про нового главу українського МЗС Андрія Сибігу

14:05

Церковне свято 6 вересня: що заборонено робити на Михайлове чудо

14:02

Трагедія у Полтаві: страшна цінаВідеоблоги

13:57

Лише геній побачить кота у загадці за 5 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

13:46

Удар по інституту у Полтаві був прорахованим: ракета летіла всього 3 хвилини

13:32

За криваві російські рублі: відомий український гурт співпрацює з росіянами

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти