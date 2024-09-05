На Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК: реакція омбудсмена

Кількість звернень щодо неправомірних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки(ТЦК і СП) збільшилася в Закарпатській області останнім часом.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Telegram.
Що відомо про смерть мобілізованого в ТЦК
Він зазначив, що до його представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка у своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК і СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.
"Цей випадок потребує негайного, всебічного та неупередженого розслідування. Наразі відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 128 КК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесено до ЄРДР", - написав він.
Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
Лубінець повідомив, що з метою з'ясування всіх обставин справи було направлено запит генеральному прокурору.
"У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів і займаних ними посад. Справедливість має бути відновлена, а всі мають понести відповідне покарання", - додав він.
Раніше повідомлялося про те, що в Ковелі натовп людей намагався прорватися в ТЦК. Конфлікт спровокували російські спецслужби, впевнені в ТЦК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.
Як повідомлялося раніше, у Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих з'явилося в Тернополі. Його достовірність ще не встановлена.
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