На Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК: реакція омбудсмена

З метою з'ясування всіх обставин справи було направлено запит генеральному прокурору, наголосив Дмитро Лубінець.

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Дмитро Лубінець прокоментував смертельний випадок у ТЦК на Закарпатті / Колаж: Главред, Фото: Facebook/EduCenter150, Facebook/dmytro.lubinets

Кількість звернень щодо неправомірних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки(ТЦК і СП) збільшилася в Закарпатській області останнім часом.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Telegram.

Що відомо про смерть мобілізованого в ТЦК

Він зазначив, що до його представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка у своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК і СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.

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"Цей випадок потребує негайного, всебічного та неупередженого розслідування. Наразі відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 128 КК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесено до ЄРДР", - написав він.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Лубінець повідомив, що з метою з'ясування всіх обставин справи було направлено запит генеральному прокурору.

"У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів і займаних ними посад. Справедливість має бути відновлена, а всі мають понести відповідне покарання", - додав він.

/ t.me/dmytro_lubinetzs

Раніше повідомлялося про те, що в Ковелі натовп людей намагався прорватися в ТЦК. Конфлікт спровокували російські спецслужби, впевнені в ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.

Як повідомлялося раніше, у Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих з'явилося в Тернополі. Його достовірність ще не встановлена.

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