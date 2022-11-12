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Офіцер військкомату розповів, чи отримують вони плани по числу людей, яких потрібно призвати

12 листопада 2022, 10:32

В одному з військкоматів детально. розповіли як визначають потрібну кількість призовників на фронти україно-російської війни.

Військкомат, квитки
Офіцер військкомату розповів, чи отримують вони плани щодо кількості людей, яких потрібно призвати / колаж УНІАН

Оскільки український парламент скасував призов на строкову військову службу на час україно-російської війни. І військкомати зараз проводять тільки медогляди чоловіків до 27 років ‒ для того, щоб продовжити їх перебування на обліку або ж зняти з обліку, повідомляє портал "Житомир.info" з посиланням на начальника Житомирського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Бацюна.

За його словами, призов військовозобов'язаних і резервістів зазвичай здійснюється в обсягах, які були чітко визначені мобілізаційними планами, що мають гриф секретності.

Разом з тим, каже Бацюн, вручення повісток військовозобов'язаним українцям як і раніше триває. За словами воєнкома, отримання повістки аж ніяк не дорівнює мобілізації. І вже тим більше не означає автоматично відправку людини на фронт.

Як ще розповів Бацюн, людина, яка отримала повістку, зобов'язана в зазначений в ній термін прийти до військкомату. Це, в першу чергу, стосується і осіб, які мають право або на відстрочку, або повністю непридатних до служби за станом здоров'я.

Мобілізація в Україні

Диктатор країни-агресора Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок так званої "спецоперації" Росії проти України. Керівник Росії так назвав війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, окупованого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Війна триває. Сили оборони України відбивають напад російських військ і звільняють захоплені території.

25 лютого в Україні була оголошена загальна військова мобілізація. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який 3 березня затвердила Верховна Рада.

Закликають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у яких є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Документ вніс до Ради президент Зеленський. Проголосували "за" 288 парламентаріїв.

Інші новини:

мобілізація військкомати призов війна Росії та України
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