Один постріл - три російських танки: журналіст Бутусов показав видовищний бій ЗСУ

Журналіст Юрій Бутусов показав видовищний бій ЗСУ / скріншот з відео / УНІАН

Бійці Збройних сил України одним пострілом знищили одразу три ворожі танки. Відповідне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, відзначилися артилеристи 81-ї десантно-штурмової бригади. У кадрі видно, як після пострілу українських військових догорає вороже скупчення з трьох танків. Про локацію бою нічого не повідомляється

"Три танки одним снарядом!"- 81 десантно-штурмова бригада знищує російські війська", - підписав відео автор.

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Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ на ім'я Олександр, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

"Свій день народження чоловік зустрічав на передовій під час бойового чергування, на якому і приземлив ворожу пташку", – повідомили в Генштабі української армії.

До того, як повідомляє Одеська міськрада, українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

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