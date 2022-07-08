Потонули разом з технікою: під Черніговом дістали з води танки з мертвими окупантами

Техніка окупантів / Оперативне командування "Північ"

У Чернігівській області в річці виявили два затонулих російських танки.

Як повідомляє в Telegram-каналі ОК Північ, військову техніку окупантів витягли з водойми на території Менської громади.

Крім того, біля води знаходилися тіла п'яти загиблих військових країни-агресора РФ.

За словами очевидців, один ворожий танк потонув ще наприкінці лютого. Усередині виявлені тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім.

"Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула вгору гусеницями, тому ті, хто знаходився у вежі, на щастя, були приречені на загибель", - йдеться в повідомленні.

Також один російський танк Т-72 був витягнутий 6 липня.

"В середині був повний екіпаж - троє росіян", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ на ім'я Олександр, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

"Свій день народження чоловік зустрічав на передовій під час бойового чергування, на якому і приземлив ворожу пташку", – повідомили в Генштабі української армії.

До того, як повідомляє Одеська міськрада, українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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