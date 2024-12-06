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Один квадратний кілометр захопленої території України "коштує" Кремлю 53 солдати - ISW

Анна Ярославська
6 грудня 2024, 08:26
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Окупанти встановили рекорд - вперше російські війська зазнали трохи більше 2 000 втрат за один день 28 листопада 2024 року.
Армія РФ, карта Deep State
Протягом листопада російські війська зазнали 45 690 загальних втрат / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Ключові тези:

  • РФ зазнає серйозних втрат на війні в Україні
  • За три осінні місяці окупанти втратили приблизно 125 800 осіб

Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі в спробі досягти тактичних успіхів у Донецькій області. Зокрема, восени 2024 року окупанти втрачали близько 53 солдати на квадратний кілометр території. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У ISW зазначають, що Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані українського Генерального штабу, повідомило 5 грудня, що середньодобові втрати російського особового складу в листопаді 2024 року досягли нового історичного максимуму - 1 523 загиблих на добу.

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У британському Міноборони зазначили, що вперше російські війська зазнали трохи більше ніж 2 000 втрат за один день 28 листопада 2024 року.

Загалом російські війська зазнали 45 690 загальних втрат протягом листопада.

Таким чином листопад 2024 року став п'ятим місяцем поспіль, коли кількість російських втрат зростала.

Згідно з геолокаційними даними, російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день і захопили загалом 839 квадратних кілометрів в Україні та Курській області в листопаді 2024 року.

У вересні та жовтні окупанти також зазнали ISW великих втрат. Кремль поміняв 80 110 військовослужбовців в обмін на приблизно 1 517 квадратних кілометрів захоплених територій в Україні та Курській області за ці два місяці.

Таким чином, за підрахунками експертів ISW, російські війська втратили приблизно 125 800 осіб протягом періоду інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді 2024 року під час захоплення 2 356 квадратних кілометрів.

"На квадратний кілометр захопленої в цей час української території припадає приблизно 53 російських загиблих військових", - йдеться у звіті.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. Зокрема, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку. Про це в ніч на 6 грудня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Армія країни-агресора Росії, за даними ЗМІ, планує наступ на Херсон через сусідні острови. Однак стало відомо, що вороже угруповання поки що не має успіхів.

Главред писав із посиланням на Reuters, що армія країни-агресора РФ просувається в Україні найшвидшими темпами від перших днів вторгнення у 2022 році, захопивши за листопад територію розміром із половину Лондона.

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