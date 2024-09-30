Один дрон ще в небі: Сили оборони збили ракету і 67 "Шахедів"

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локально втрачені в північних регіонах України, повідомили в Повітряних силах.

https://glavred.net/ukraine/odin-dron-eshche-v-nebe-sily-oborony-sbili-raketu-i-67-shahedov-10601156.html Посилання скопійоване

Сили ППО збили 67 дронів і одну керовану авіаційну ракету / Колаж: Главред, фото: Західне ОТО НГУ

У ніч на 30 вересня 2024 року російська окупаційна армія завдала удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 67 дронів та одну керовану авіаційну ракету.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, РФ застосувала для удару по Україні:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької обл;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу "Shahed" з районів Курськ, Єйськ, Орел.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

відео дня

"У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", - ідеться в повідомленні.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Повідомляється також, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локально втрачені в північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, триває бойова робота.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Нічні атаки РФ на Київ

У ніч на 30 вересня в Києві пролунала серія вибухів. Перед цим у столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів "Шахед".

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин.

Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знешкоджені.

За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Як повідомляв Главред, рано вранці 26 вересня в Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами і засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред