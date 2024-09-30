Армія РФ набирає темп, далі - великі міста: майор ЗСУ закликав українців "прокинутися"

Просування окупантів на фронті прискорюється. Українцям потрібно перестати вірити в "казки" про перемогу.

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Максим Жорін закликав українців діяти, а не мріяти про перемогу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОК Захід

Російська окупаційна армія активно просувається на фронті, темпи прискорюються. Українському суспільству потрібно прокинутися, а не "чекати і мріяти" про перемогу. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

За його словами, українці звикли до просувань ЗС РФ "десь там на Сході".

"Усі вже начебто звикли до новин про просування російських військ, "десь там на Сході". Ну рухаються - і нехай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська досунулися, а далі інші міста. Зокрема великі міста із сотнями тисяч людей", - написав військовий у Telegram 29 вересня.

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За його словами, динаміка просувань армії РФ "дуже висока", і російські окупанти нарощують темпи. Водночас українські підрозділи виснажуються, не маючи "нормальної заміни" і ротацій.

"Українському суспільству потрібно прокинутися. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому становищі", - зазначив Жорін.

За його словами, щоб встояти, потрібно діяти, а не "чекати і мріяти".

"І що дуже важливо - перестати вірити в казки про миттєву перемогу і мир, який хтось за нас зробить", - додав офіцер.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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