РФ випустила по Україні понад два десятки дронів: скільки вдалось збити ППО

Країна-агресорка Росія вночі 29 вересня випустила по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Зазначається, що уночі противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.
"Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків. ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.відео дня
Що таке Повітряні сили ЗС України?
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.
28 вересня російські окупанти вдарили по лікарні в Сумах. Як повідомили у Нацполіції, ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору із застосуванням безпілотників.
Крім того, російська окупаційна армія вранці 27 вересня вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі. Унаслідок влучання постраждала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.
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