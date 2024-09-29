РФ випустила по Україні понад два десятки дронів: скільки вдалось збити ППО

ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

https://glavred.net/ukraine/rf-vypustila-po-ukraine-bolee-dvuh-desyatkov-dronov-skolko-udalos-sbit-pvo-10600940.html Посилання скопійоване

Робота ППО / колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

Країна-агресорка Росія вночі 29 вересня випустила по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що уночі противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.

"Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків. ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні. відео дня

Як відпрацювала ППО / фото: ПС

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.

28 вересня російські окупанти вдарили по лікарні в Сумах. Як повідомили у Нацполіції, ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору із застосуванням безпілотників.

Крім того, російська окупаційна армія вранці 27 вересня вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі. Унаслідок влучання постраждала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред