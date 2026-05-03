Нові правила техогляду в Україні — що приховує система перевірок, відповідь адвоката

Чинні штрафи за порушення під час техогляду залишаються відносно невеликими й не завжди ефективно запобігають зловживанням, вказала адвокат.

Техогляд в Україні — що приховує система перевірок

Проблема "формального" техогляду, коли автомобілі фактично не перевіряли, але документи видавали, довгий час залишалася однією з ключових в Україні. Тепер влада намагається змінити підхід і зробити процедуру більш прозорою та контрольованою. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова.

"Зараз, відповідно до постанови КМУ № 137, передбачено фото- та відеофіксацію, про що попереджають власника транспортного засобу. Тобто за необхідності можна перевірити, чи дійсно проводився техогляд автомобіля", - вказує вона.

Адвокатка Олена Воронкова пояснює, що у випадку ДТП водій може мати підтвердження про проходження техогляду та справність автомобіля, однак після аварії експертиза здатна встановити, що транспортний засіб фактично не відповідав вимогам і не мав бути допущений до експлуатації. У такій ситуації доцільно перевірити матеріали фото- та відеофіксації техогляду, щоб з’ясувати, чи процедура була проведена належним чином. Це також може вплинути на визначення вини, зокрема чи не керував водій технічно несправним автомобілем.

Водночас для осіб, які проводять техогляд, передбачена відповідальність, зокрема за статтею 127-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується видачі документів про технічну справність із порушенням встановленої процедури.

"Але я не можу сказати, що штрафи занадто великі:близько 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 1360 грн) — за порушення порядку проведення огляду;близько 100 неоподатковуваних мінімумів (приблизно 1700 грн) — це, зокрема, у разі, якщо техогляд фактично не проводили, але талон видали", - додала вона.

За словами адвоката, за порушення встановлених вимог під час оформлення документів, зокрема щодо номерного знака чи страхування транспортного засобу, передбачений штраф у розмірі 1700 гривень.

Олена Воронкова зазначає, що такі санкції існують, однак їх складно назвати достатнім стримувальним фактором від зловживань. Водночас законодавство враховує відповідні ризики, і в разі ефективного функціонування системи можна очікувати посилення відповідальності в майбутньому.

За її словами, розміри штрафів можуть переглядатися залежно від потреби. Як приклад вона наводить зміни до відповідальності за керування у стані сп’яніння: якщо раніше штраф становив близько 3400 гривень або передбачалося позбавлення прав, згодом ці санкції поєднали, а нині штраф зріс до 17 000 гривень із обов’язковим позбавленням права керування.

"Також змінився строк притягнення до адміністративної відповідальності: якщо раніше це було три місяці, то тепер — рік. Тобто уникнути відповідальності шляхом затягування, наприклад через лікарняні або інші підстави, вже значно складніше. Тобто законодавець, можливо, не так швидко, як хотілося б, але реагує на зміни і намагається поступово приводити законодавство у відповідність до реальної практики", - резюмувала вона.

Про персону: Олена Воронкова Олена Воронкова — адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід у супроводі справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху. Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін і публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для медіа, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.

