Україна зацікавлена у досягненні миру, тоді як Росія намагається маніпулювати цим питанням, формуючи хибне враження для США, вказав президент.

Зеленський звернувся до США з ідеями завершення війни

Війна Росії проти України може завершитись шляхом мирних переговорів. В України є кілька ідей, які можуть стимулювати припинення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Post.

"Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, Президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети", - вказав він.

Він підкреслив, що саме Україна більше зацікавлена у досягненні миру, ніж російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін. Водночас глава Кремля, за його словами, намагається створити враження, ніби саме Москва прагне припинення війни, а Київ — ні, і такі сигнали спрямовані передусім на США.

Зеленський наголосив, що подібні заяви є маніпуляцією та не відповідають дійсності. Він підкреслив, що для України важливо, аби Сполучені Штати довіряли Києву як партнеру. Президент також нагадав, що Україна демонструє союзницьку позицію — зокрема швидко відреагувала на запит про допомогу, коли виникла необхідність підтримати партнерів на Близькому Сході.

"Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись", - резюмував він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Кремлі відкидають можливість переговорів щодо завершення війни в Україні, якщо вони не передбачають повного врахування вимог Москви — навіть у випадку територіальних поступок з боку Києва. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час спільної пресконференції з главою МЗС Кенії Мусалією Мудаваді 16 березня, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, зазначив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не був зацікавлений у переговорах і припиненні війни, а на контакти Москва погоджувалася лише через побоювання реакції США.

Тим часом у Кремлі намагаються покласти відповідальність за відсутність домовленостей між Україною та Росією на європейські країни. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Інші новини:

Про джерело: The New York Post New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію. Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія. У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат. У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США. З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет. У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider. Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою. Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

