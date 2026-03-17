'Куди поділися гроші': Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війні

Про що сказав Трамп:
- Україна програла б війну в перший день, якби не допомога США
- Потрібно з'ясувати, що сталось із нібито 400 мільярдами допомоги, які передав Байден
Президент США вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена в виділенні Україні нібито 400 мільярдів доларів допомоги. Він також поскаржився на країни НАТО, які не допомагають США в операції проти Ірану в контексті війни РФ проти України. Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в овальному кабінеті, яку транслював Білий дім.
"Послухайте, Україна б програла (війну, - ред.) за один день, якби ми не допомогли. Чесно кажучи, Україна б закінчилася в перший же день. У них було найкраще обладнання у світі. Це було наше обладнання", - сказав він.
Водночас Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена, заявивши, що той нібито передав Україні допомогу у вигляді техніки та фінансів на суму від 350 до 400 мільярдів доларів.
"Хтось повинен з’ясувати, куди поділися ці гроші. І можна сказати, що це не було погрозою", - додав президент США.
Також він висловив невдоволення тим, що європейські члени НАТО не підтримали військову операцію США проти Ірану. Трамп підкреслив, що Сполучені Штати допомагають союзникам, зокрема у питанні України, але, за його словами, не отримують належної підтримки у відповідь, що, на його думку, негативно позначається на ситуації всередині Альянсу.
"А вони (союзники США по НАТО, - ред.) не допомагають з Іраном. І всі вони визнають, що Іран не може мати ядерної зброї, ви самі кажете, знаєте, це були, це жахливі люди", - поскаржився він.
Війна Росії проти України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна активізує удари вглиб території Росії, і їхня результативність настільки висока, що навіть російська влада не може приховати наслідки атак дронів і ракет. Про це свідчить заява секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу під час виїзної наради в Уральському федеральному окрузі, де він висловив занепокоєння безпековою ситуацією в регіоні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО фактично тримається на потужності Сполучених Штатів, додавши, що Володимир Путін нібито "боїться" саме Америки, а не Європи.
Водночас, за оцінкою військового експерта Романа Світана, поки триває війна на Близькому Сході, російська економіка перебуває у відносній безпеці. Однак після завершення конфлікту, за його словами, знову почнеться відлік до серйозних економічних проблем у РФ.
Про персону: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.
Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.
Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.
