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Обікрали дітей у школі: окупанти залишили "послання" українським дітям на шкільній дошці

7 квітня 2022, 23:55

Вчителі та директор школи Микола Нікітчик кажуть, що подібні тексти були написані на дошках відразу в декількох класах.

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Окупанти залишили послання / facebook.com/quick2reply

Український журналіст Володимир Рунець опублікував фотографії ще з одного звільненого українською армією міста Катюжанка Київської області.

На одній з них напис на класній дошці в місцевій школі. Як повідомляється, саме сюди командувач російським східним військовим округом Олександр Чайко прилітав 24 березня вручати нагороди окупантам.

"На фото - напис, який російські злочинці залишили українським дітям на класній дошці, коли бігли. Сама школа в Катюжанці розграбована - вкрали все. Від дитячих ноутбуків до дорогого кухонного обладнання. Вивезли навіть кухонні столи з нержавійки", – повідомив Рунець.

Вчителі та директор школи Микола Нікітчик кажуть, що подібні тексти були написані на дошках відразу в декількох класах.

Тим часом цивільних городян окупанти розстрілювали прямо на вулицях. А потім убитих дозволили поховати на шкільному подвір'ї.

"Похованих хаотично людей в селі багато. Потроху поліція виробляє ексгумацію і ідентифікує. Найстрашніше, що я бачив у житті, коли родичі розпізнають напіврозкладені, розстріляні тіла близьких", – йдеться в повідомленні.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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