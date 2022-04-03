"Або лягли замертво на українську землю, або шкода втекли": ЗСУ звільнили частину Чернігівщини

ЗСУ звільнили частину Чернігівщини / ОК Північ

На Чернігівщині ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти - Количівку, Ягідне та Іванівку.

Як повідомляє оперативне командування "Північ", територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

читайте такожПід Харковом ЗСУ знищили роту росіян разом з командиром, солдати Путіна відмовляються воювати"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго пам'ятатимуть жахи війни. Купа розбитого і спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова в бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або шкода втекли", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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