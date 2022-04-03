Все понівечене окупантами: Дмитро Комаров показав жахи у звільненому Гостомелі

Дмитро Комаров / скріншот

Український журналіст і ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров показав перші кадри звільненого Гостомеля в Київській області.

На YouTube журналіст опублікував моторошне відео з ЖК Покровський.

Житловий комплекс в Гостомелі одним з перших піддався атаці окупантів.

Комаров пройшовся по поверхах будинку і показав жахливий свинарник, залишений російськими військовими.

Усюди бруд, двері квартир на поверхах окупанти просто винесли.

Усередині самих квартир все розкидано, російські війська мародерили і забирали все цінне, що тільки можна було взяти.

"Ми зайшли сюди разом зі спецпідрозділом. Поки відбувається зачистка. Гостомель під контролем України. Спецпідрозділи заходять і перевіряють, щоб ніде не залишилося ворога. Дуже сильно постраждав ЖК Покровський. Можна сказати, що не залишилося жодної квартири, яку б окупанти не зламали, мародерили по повній", - говорить Комаров.

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