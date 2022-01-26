Обікрала 12 залицяльників та оформила кредити: на Полтавщині затримали 20-річну дівчину

Дівчина знайомилася з чоловіками в розважальних закладах.
У Полтавській області поліція затримала 20-річну дівчину, яку підозрюють у скоєнні серії крадіжок. За версією слідства, вона знайомилася з чоловіками в розважальних закладах, після чого їх обкрадала, а на деяких навіть оформила кредит. Встановлюється причетність дівчини до 12 таких крадіжок.
Як повідомляє пресслужба Національної поліції Полтавської області, дівчина, згідно з версією слідства, може бути причетна до 12 крадіжок у жителів Кременчука та Горішніх Плавнів Полтавської області. Вона знайомилася з чоловіками в розважальних закладах, після чого їх обкрадала. На декількох потерпілих вона оформила кредити у фінансових установах.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно. Продовжує йти слідство. Поліція встановлює, чи не причетна дівчина до подібних злочинів на території Кременчуцького району.
Нагадаємо, у Рівному співробітники поліції розшукали жінку, яка замовляла таксі, але не розраховувалася з водіями за поїздку. По приїзду на місце прибуття вона казала, що принесе гроші з квартири, проте не поверталася і вимикала телефон. Правоохоронці також звинуватили її в тому, що вона крала гроші таксистів і пограбувала АЗС.
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