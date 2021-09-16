Видавали себе за співробітників банку і вкрали десятки мільйонів: на Сумщині викрили банду аферистів

Шахраям вдавалося увійти в довіру до українців та добути їхні особисті дані / ssu.gov.ua

На Сумщині орудувала банда аферистів, які знімали кошти з карток довірливих українців. Гроші йшли на фінансування злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета.

Шахраї придбали бази даних банківських установ, дзвонили їхнім клієнтам і видавали себе за співробітників банків. Силовикам вдалося викрити два кол-центри, передає пресслужба СБУ.

До схеми було залучено не менше 70 осіб. Шахраям вдавалося увійти в довіру і добути їхні особисті дані. Після цього вони отримували доступ до онлайн-банкінгу людей та крали гроші.

"Шахраї видавали себе за співробітників банків і розповідали, що вони проводять телефонне опитування або пропонують нову банківську послугу або кредит. Це дозволяло їм входити в довіру до "клієнтів", які охоче віддавали свою персоніфіковану інформацію. Як наслідок - зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і знімали їхні кошти", - йдеться в повідомленні.

Точна сума "доходів" ділків встановлюється, але попередні оцінки свідчать про десятки мільйонів гривень.

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Частина цих коштів йшла на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета - "Лери Сумського". Зараз він втік з України та переховується від правоохоронців за кордоном.

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Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про нову схемою обману через сервіс OLX. Шахраї створюють фальшивий фішинговий сайт, за допомогою якого обдурена людина надає доступ аферистам до своєї банківської карти.