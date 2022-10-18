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Обстріли ТЕС України: російські ракети вбили одну людину, шестеро - поранено

18 жовтня 2022, 12:32

Енергетичне обладнання на об'єктах, що стали метою для ударів РФ, отримало серйозні пошкодження. Ремонтні роботи зможуть розпочати після припинення обстрілів.

Ракета
Російські війська повторно атакували енергетичні підприємства ДТЕК Енерго / Фото УНІАН, pixabay.com

Вранці 18 жовтня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Від обстрілів повторно постраждали два енергетичних підприємства ДТЕК Енерго. Поранення отримали 7 осіб, один з поранених помер дорогою до лікарні.

"За попередньою інформацією, сім поранених. Їм була оперативно надана медична допомога, викликали швидку, люди доставлені в лікарню. На жаль, від отриманих важких травм один з поранених помер в автомобілі швидкої допомоги. Адміністрація та всі працівники ДТЕК Енерго висловлюють співчуття родині загиблого. Рідним буде надана вся необхідна допомога від компанії", - повідомили у ДТЕК Енерго.

Енергетичне обладнання на об'єктах, що стали метою для ударів РФ, отримало серйозні пошкодження.

Зазначається, що ремонтні роботи працівники підприємств зможуть розпочати лише після припинення обстрілів.

"Для безпеки на об'єктах знаходяться лише критично необхідні співробітники, зараз всі в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі. ДТЕК Енерго продовжує робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Компанія синхронізує свої дії з НЕК Укренерго", - повідомили у ДТЕК.

Ракетний удар по Україні 18 жовтня

У вівторок, 18 жовтня, Росія вдарила ракетами по Києву та влучила у два об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього в багатьох будинках зникли світло і вода. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Наразі аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару та відновленням електро- та водопостачання.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури можуть призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Не виключено, що може статися і відключення теплопостачання. У Житомирі вже немає води та електрики через руйнування одного з об'єктів.

Інші новини:

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