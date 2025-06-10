Обстріл України: пошкоджено Софійський собор у Києві та кіностудію в Одесі

"Вночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності", заявили в Мінкульті.

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Пошкоджено Софійський собор у Києві та кіностудію в Одесі / колаж: Главред, фото: Facebook Mykola Tochytskyi

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Як постраждав від обстрілу Софійський собор у Києві

Як постраждала від обстрілу кіностудія в Одесі

Під час масованого обстрілу України в ніч на вівторок, 10 червня, російські окупанти пошкодили Софійський собор у Києві та кіностудію в Одесі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

За його словами, "вночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності".

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"Пошкоджено Софійський собор у Києві - святиню, що пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення. Цей храм XI століття - це душа всієї України", - написав він.

Він також зазначив, що "агресор продовжує вбивати Одесу, людей і культурну спадщину".

"Вночі постраждала Одеська кіностудія - місце, де творилося українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищено декорації до фільму "Довженко" - національного проєкту про найвідомішого українського режисера", - додав він.

На його думку, "Росія воює не тільки з нашими містами - вона веде війну проти нашої культури, пам'яті, майбутнього".

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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