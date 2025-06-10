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Постраждали 4 райони: з'явилися кадри наслідків атаки дронів на Київську область

Маріна Фурман
10 червня 2025, 11:02
106
Тривога в області тривала майже 7 годин.
дрон, удар по Киевской области 10 июня
Цієї ночі росіяни вдарили по Київській області / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, КОВА

Коротко:

  • 10 чернвя росіяни атакували дронами Київську область
  • Тривога в регіоні тривала майже 7 годин
  • Внаслідок ворожого удару зафіксовано пошкодження у 4 районах

У ніч на 10 червня, під російський удар потрапила Київська область. В регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі, а тривога тривала майже сім годин. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Бориспільський район - ліквідована пожежа приватного будинку. Ще 7 приватних будинків та два авто пошкоджено. У двох багатоповерхових будинках пошкоджено скління. Внаслідок ворожого удару постраждав 57-річний чоловік. Він отримав забій м’яких тканин грудної клітини.

відео дня

Броварський район - пошкоджено 21 приватний будинок, 5 автомобілів та два гаражних приміщення.

Фастівський район — пошкоджено приватний будинок і два автомобілі, ліквідовано пожежу в ангарних приміщеннях.

Ще два ангари були пошкоджені у Обухівському районі.

За словами Калашника, оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

"Працюємо разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти кожному власнику пошкоджених будинків", - резюмував голова КОВА.

  • Атака на Київську область 10 червня
    Атака на Київську область 10 червня фото: КОВА
  • Атака на Київську область 10 червня
    Атака на Київську область 10 червня фото: КОВА
  • Атака на Київську область 10 червня
    Атака на Київську область 10 червня фото: КОВА
  • Атака на Київську область 10 червня
    Атака на Київську область 10 червня фото: КОВА
  • Атака на Київську область 10 червня
    Атака на Київську область 10 червня фото: КОВА

Атака РФ на Україну 10 червня - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 10 червня, російські загарбники масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під прицілом були Київ, Одеса, Дніпропетровська та Чернігівська області. Глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська області. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів сталося 19 пожеж.

На жаль, унаслідок ворожої атаки по Одесі загинули двоє чоловіків. Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, постраждали дев'ять осіб: п'ять жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки - гостра реакція на стрес.

Як писав Главред, на ворожий удар відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що цієї ночі окупанти застосували 315 дронів, із них 250 – "Шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Київська область новини України атака дронів Дрон Shahed-136
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