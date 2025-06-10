Вражають цілі зі 'смертельною точністю': РФ вдосконалила ракети КНДР

Якщо раніше північнокорейські ракети могли відхилитися від траєкторії та вибухнути в повітрі, то зараз вони влучають точно в ціль.

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РФ підвищила точність північнокорейських ракет KN-23 / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот із відео

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РФ вдосконалила північнокорейські ракети KN-23

Ракети можуть вражати цілі зі "смертельною точністю"

Північна Корея та країна-агресор Росія активно посилюють своє військове співробітництво. Завдяки цьому вдалося вдосконалити північнокорейську ракету KN-23, яка здатна тепер вражати цілі зі "смертельною" точністю. Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone (TWZ).

У виданні нагадують, перша партія ракет KN-23, також відомих як Hwasong-11, поставлених Північною Кореєю Росії, виявилася вкрай неякісною. Близько половини з них не тільки відхилилися від траєкторії, а й вибухнули в повітрі.

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Відтоді, за словами Буданова, завдяки допомозі Росії, ракети КN були значно вдосконалені і тепер вони вражають зі "смертельною точністю". Це надало Росії вкрай необхідне джерело балістичних ракет малої дальності, зазначає TWZ.

"Спочатку, з початком передачі Росії, вони літали з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно потрапляють у ціль. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців", - розповів Буданов.

Голова ГУР МО додав, що РФ в обмін на солдатів та зброю ділиться з Північною Кореєю технологіями.

"Триває модернізація авіаційних засобів ураження - ракет повітря-повітря великої дальності. Особливі технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерних боєголовок", - підкреслив Буданов.

Ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Вдосконалення та збільшення виробництва повітряних цілей Росією - що відомо

Раніше у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповідали, росіяни збільшили темпи виробництва "Шахедів" у п'ять разів порівняно з літом 2024 року. Загалом, окупанти виробляють до 5000 одиниць далекобійних дронів на місяць.

Як писав Главред, командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомляв, що противник має амбітну мету запускати щоночі по території України близько 500 дронів.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджував, що росіяни мають можливості та ресурси для того, щоб застосовувати під час атак ще більше "Шахедів".

Основні характеристики "Шахедів" / Інфографіка: Главред

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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