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"Оборона Куп'янська ускладниться": аналітики заявили про загострення на Харківщині

Анна Ярославська
5 лютого 2025, 09:52
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Окупанти змогли витіснити українські війська із села Західне та розширити свій плацдарм на південь, уздовж Оскола.
Куп'янськ, ВДУ
Окупанти просунулися під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

  • Яка ситуація на Куп'янському напрямку
  • Чи є загроза для міста Куп'янськ

Російській окупаційній армії вдалося просунутися в районі Куп'янська на Харківщині. На інших напрямках ворог зберігає військову присутність, проте не просувався. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"3 і 4 лютого російські війська здійснювали наступальні операції на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Західного (на північ від Куп'янська)", - написали аналітики ISW.

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Військовий оглядач, координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець також повідомив про складну ситуацію на північ від Куп'янська.

За його словами, передові підрозділи противника, вочевидь, змогли витіснити українські війська із села Західне і розширити свій плацдарм на південь, уздовж Оскола.

"Підрозділи 6-ї ЗВА противника наполегливо атакують уздовж дороги Дворічна", - написав він у Facebook.

Машовець вважає, що якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу найближчим часом, то оборона Куп'янська буде ускладнена.

"Ще раз підкреслю, якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу найближчим часом, то оборона Куп'янська буде ускладнена до краю. Ба більше, ситуація в усій східній частині Харківської області може змінитися докорінно, причому не на користь України, вже за кілька тижнів", - додав він.

'Оборона Куп'янська ускладниться': аналітики заявили про загострення на Харківщині
Куп'янськ - що відомо про місто / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Російські окупанти перегруповують свої штурмові підрозділи для відновлення наступальних дій на Куп'янському напрямку. Про це 3 лютого повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця.

Як повідомляв Главред, Інститут вивчення війни писав про активізацію наступальних дій на північ від Куп'янська на Харківщині, проте наразі невідомо, чи вдасться їм оточити і захопити місто.

Представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що ворог хоче максимально просунутися на Харківщині, як і в Донецькій області. Окрім цього Куп'янськ-Вузловий є важливим населеним пунктом для окупантів через залізницю та логістику.

Інші новини:

Хто такий Костянтин Машовець

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

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