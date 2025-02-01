Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

Ворожі війська налаштовані окупувати якомога більше територій не лише на Донеччині.

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Ворог намагається знищити логістику ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

Росіяни хочуть захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий

Ворогу важливо отримати контроль над залізницею та логістикою

ЗСУ і армія РФ веде боротьбу і за полем бою

Окупаційна армія РФ на Куп'янському напрямку продовжує спроби наступу задля захоплення нових територій. В інтерв'ю Главреду речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів на що націлений ворог.

За його словами, ворог хоче максимально просунутися на Харківщині, як і на Донеччині. Крім цього Куп'янськ-Вузловий є важливим населеним пунктом для окупантів через залізницю та логістику.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Вся російська військова логістика побудована на використанні залізниць, тому ворог намагається захопити такі локації з метою подальшого руху", - пояснив Братчук.

Дивіться відео про те, які плани у ворога на Харківському напрямку:

Водночас росіяни намагаються знищувати логістичні шляхи українського угруповання, адже сучасна війна передбачає боротьбу не лише на полі бою, але й за ресурси та логістику.

Наступ армії РФ на Куп'янському напрямку - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що наступ армії країни-агресорки Росії у Харківській області триває і ворог залишає Лимано-Куп'янський напрямок серед пріоритетних.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що російські війська поступово розширюють свій плацдарм на західному березі річки Оскіл. Його було створено ще наприкінці листопада 2024 року, і з того часу окупанти досягли певних тактичних успіхів у цьому районі.

Раніше також стало відомо, що Куп’янськ Харківської області та його громада постійно потерпають від інтенсивних обстрілів російських військ. Лінія фронту проходить всього за два кілометри від міста.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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