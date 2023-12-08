'Символ опору': розвідка Британії визначила, для чого окупанти обстрілюють острів Зміїний

Російський бомбардувальник Су-24М був збитий українською ППО біля Зміїного.

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Розвідка Британії підтвердила збиття СУ-24М / Колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua

Російські війська з літа 2023 року проводять ризиковані ударні операції навколо острова Зміїний, який став символом українського спротиву. Ці операції, як вони вважають, можуть мати головним чином інформаційний характер, спрямований на демонстрацію сили та влади Росії в Чорноморському регіоні. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

"З літа 2023 року Росія продовжує виконувати ударні місії високого ризику з екіпажем проти острова. Ймовірно, це пов’язано переважно з повідомленнями, оскільки острів став символом українського опору, а Росія хоче продемонструвати, що може спрямувати силу через Чорне море", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

На думку розвідки, Росія, здійснюючи такі операції, намагається продемонструвати свою здатність впливу та контролю в Чорному морі.

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Збиття російського літака біля Зміїного

Одним з нещодавних епізодів є збиття російського бомбардувальника Су-24М українськими Збройними Силами 5 грудня. Найімовірніше, літак був збитий українською ракетою класу "земля-повітря" із ЗРК над північно-західною частиною Чорного моря в районі Зміїного.

"2023 року винищувач-бомбардувальник Су-24М FENCER D Військово-морської авіації Росії з високою ймовірністю був збитий українською ракетою класу "земля-повітря" (ЗРК) над північно-західною частиною Чорного моря в районі українського острова Зміїний", - зазначила розвідка Британії.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, випадок збиття російського бомбардувальника Су-24М свідчить про те, що українська протиповітряна оборона продовжує ефективно протистояти російським атакам.

У звіті британського Міністерства оборони також вказано, що ймовірно, російський екіпаж літака, який складався з двох осіб, загинув. У зв'язку з цим вони висловлюють сумніви, щодо можливості успішної пошуково-рятувальної операції та підкреслюють, що знаходження інтервентів може бути надзвичайно важким завданням.

Втрати росіян

Нагадаємо, російський бомбардувальник Су-24М був збитий українськими військовими 5 грудня. Він летів у атаку в напрямку Одеської області, під прикриттям Су-30.

Як раніше повідомляв Главред, у територіальних водах біля острова Зміїний сталося зіткнення українських бойових катерів і російського військового літака. Українські сили завдали удару по літаку окупантів, що змусило його залишити місце події.

Також в селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили два російських десантних швидкісних катери проекту 11770. На кораблях був екіпаж та броньована техніка, включаючи БТР-82.

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