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Зима ускладнить бої, НАТО надасть Україні довгострокову підтримку - Столтенберг

Андрій Ганчук
4 грудня 2023, 19:16
Україна вступить до НАТО, проте на це повинні погодитися країни Альянсу, а державі слід виконати вимоги, сказав генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.
Столтенберг, Умеров
Столтенберг - Умерову: Альянс надасть Україні довгострокову підтримку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Зимовий період ускладнить бойові дії в Україні, проте країни НАТО, як і раніше, сповнені рішучості в продовженні і посиленні підтримки Києва. Українська держава вступить до Альянсу після того, як учасники блоку дадуть свою згоду і будуть виконані всі вимоги. Про це заявили в Північноатлантичному альянсі.

У пресслужбі НАТО опублікували повідомлення про те, що 4 грудня міністр оборони України Рустем Умеров і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг провели перемовини в Брюсселі. Вони обговорили ситуацію на війні та нагальні потреби сил оборони у боротьбі з російською військовою агресією.

Генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг сказав, що у НАТО сповнені рішучості і надалі підтримувати Україну.

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"Враховуючи, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну і практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення", - зазначили в Альянсі.

Столтенберг зазначив, що блок надасть довгострокову підтримку Україні, щоб адаптувати ЗСУ до НАТО і "ще більше наблизити їх до Альянсу".

Крім того, Умеров і Столтенберг обговорили шлях України в НАТО і зусилля Києва в рамках реформ.

"Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", - підкреслюється в заяві колективного блоку безпеки Заходу.

Відносини України та НАТО

Президент Володимир Зеленський попередив США, що Росія вторгнеться в НАТО, якщо Україна втратить здатність зберігати стійкість через ослаблення західної допомоги. На думку гаранта, потім вже американцям доведеться воювати з росіянами.

У НАТО заявили, що війна не закінчиться у 2024 році - директор Кремля Путін не демонструє втоми від бойових дій. В Альянсі не впевнені в тому, що ЗСУ вдасться звільнити свої землі до кінця наступного року.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді оцінив ймовірність вступу України до НАТО "в обмін на території". На думку експерта, сценарій неможливий, оскільки на його реалізацію не піде жодна зі сторін.

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НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України Рустем Умеров
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