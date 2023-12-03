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"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

Андрій Ганчук
3 грудня 2023, 22:06
Війська агресорки Росії взимку будуть атакувати енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати готовність українців до опору, вважає Бен Ходжес.
Ходжес, ВСУ
Війська РФ взимку страждатимуть в окопах, у них жахлива логістика - Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська Росії взимку зіткнуться з серйозними труднощами. Вони будуть страждати в окопах, оскільки логістика у росіян жахлива, а їхнім лідерам на них наплювати. Загарбники атакуватимуть енергетичну інфраструктуру України, щоб спробувати зламати волю українців. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Як повідомляє Голос Америки, він розповів про те, що не хотів би виявитися рядовим окупантом в окопі. У росіян "жахлива система логістики, їхнім лідерам наплювати на них".

"Тому російські солдати будуть жахливо страждати взимку. Я думаю, що ми побачимо зниження ефективності деяких їх дронів", - прогнозує американський генерал.

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Також він вважає, що взимку Москва буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, щоб значно погіршити якість життя людей.

"Мета - підірвати готовність українського народу до опору. Тому засоби протиповітряної оборони повинні бути першими в списку поставок Україні", - підкреслив Бен Ходжес.

Війна Росії проти України

Україна перейшла на новий етап війни, сказав президент Володимир Зеленський. За словами гаранта, ЗСУ під час контрнаступу не вдалося добитися успіхів, на які очікував Київ. Проте світ повинен продовжувати підтримувати українську державу і не забувати про війну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав три ключові рішення, які потрібно ухвалити під час нової фази війни. На думку чиновника, слід вжити заходів, які реально послаблять Росію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не скорочувати військову підтримку України в ситуації, коли на війні можуть відбуватися різні події. Він акцентував увагу на тому, що для України перемога Путіна стала б трагедією, тому потрібна допомогти Києву досягти своїх цілей.

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війська Росії Бен Ходжес війна Росії та України
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