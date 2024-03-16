На Сумщині ЗСУ 'покрошили' російську ДРГ: інтенсивність обстрілів зросла - Артюх

Інтенсивність російських бомбардувань Сумщини різко зросла, тому в області фіксують по 40 повітряних тривог щодня, сказав глава Сумської ОВА.

https://glavred.net/ukraine/na-sumshchine-vsu-pokroshili-rossiyskuyu-drg-intensivnost-obstrelov-vyrosla-artyuh-10550660.html Посилання скопійоване

ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, 66 ОМБр ім. М. Хороброго

Українські військові успішно ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу в Сумській області. Про це розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

"ЗСУ активно захищають як кордон, так і наше повітря", - зазначив Артюх.

За його словами, ворожа ДРГ зайшла з півночі Сумської області. Проте українські захисники оперативно знищили російську диверсійно-розвідувальну групу.

відео дня

"Сьогодні, до речі, знову зайшла ДРГ на півночі області, але була знищена нашими Силами оборони. Сили оборони не дають зайти на нашу територію ворогу", - наголосив очільник Сумської ОВА.

Також Артюх зауважив, що в області різко збільшилась кількість повітряних тривог. Через інтенсивні російські бомбардування Сумщини в області фіксують по 40 повітряних тривог щодня.

"За останні дні кількість повітряних тривог значно зросла. І в середньому вона складає в області на добу 40 і більше повітряних тривог. Таких показників у нас не було, інтенсивність нальотів та обстрілів значно зросла", - додав він.

Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

Обстріли Сумщини

Нагадаємо, у ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. рятувальники розбирали завали 4 дні. Повністю знищено 15 квартир, а ще 15 зазнали пошкоджень. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка мешкала на 5 поверсі так і не вдалось знайти.

Також 7 березня російські окупанти атакували Сумщину ракетами, в місті прогримів потужний вибух. Ракета вразила об'єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, напередодні, 6 березня, росіяни вдарили по Сумах трьома "шахедами". Унаслідок удару в будинках вибило вікна та почалася пожежа.

Вас можуть також зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.