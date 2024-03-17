Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

З-поміж іншого, прилетіло, як стверджують воєнкори РФ, по військовій базі окупантів.

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По Бєлгороду знову "прилетіло" / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Телеграм Бєлгорода

У Росії визнали втрату понад 30 окупантів під час боїв у Бєлгородській області в суботу, 16 березня. У провоєнних пабліках обговорюють, хто допоміг російським добровольцям, які беруть участь у війні на боці ЗСУ, передати координати "важливих об'єктів".

12 окупантів, за даними "воєнкорів", унаслідок сутичок із "диверсантами" задвохсотилися в Бєлгородській області. Серед них - військові, прикордонники, члени ТрО і Росгвардії. Ще 20 осіб нібито поранені.

У самому Бєлгороді внаслідок ударів по місту та обстрілу "важливих об'єктів" ліквідовано 21 російського військового. Згідно з повідомленням провоєнних пабліків, йдеться про атаку на військову базу, "про яку знали одиниці".

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Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

У РФ визнають роботу в Бєлгороді "цілих груп" українських розвідників.

"Боюся, у противника є агенти і серед місцевих мешканців. Деякі об'єкти були суворо засекречені, ми з'ясовуємо, як про них дізналися в Україні", - цитує один із пабліків своє "джерело у ФСБ".

Бої в Бєлгородській області

Уже кілька днів тривають активні бойові дії на українсько-російському кордоні, під час яких російським добровольчим рухам ("РДК", "Сибірський батальйон" і легіон "Свобода Росії"), згідно з їхніми ж заявами, вдалося просунутися на кілька десятків км углиб Росії. Крім того, і це визнають уже росіяни, повстанцям вдалося взяти військовополонених.

17 березня російські добровольці увійшли в ще одне село в країні-агресорі Росії. Вони зайшли в село Горьківське і захопили будівлю адміністрації.

Україна неодноразово наголошувала, що не має стосунку до повстанських формувань. Це ж у всіх своїх заявах зазначали самі бійці.

Крім того, як писав Главред 17 березня, вночі Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій і Силами безпілотних систем ЗСУ атакувала дронамі Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

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