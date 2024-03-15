Данілов розніс Путіна: Україна битиме на тисячі км, війна прийде в Росію

Російські окупаційні війська мають забратися з території України, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов журналістам.

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Путіну спокійного життя не буде, поки війська РФ в Україні - Данілов / Колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін помилявся, коли думав, що війна не прийде в Росію. Далекобійні засоби ураження України діставатимуть на тисячі кілометрів. Спокійного життя Путіну не буде доти, доки він не піде з української території. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі ток-шоу Української правди він прокоментував операції РДК і Легіону свобода Росії про те, що війна перенесеться в Росію, хоче цього Путін чи ні.

"Це ситуація досить проста. Можна класично відповісти - люди мають право піти і проголосувати на своїх виборах, що вони і роблять. Я хочу сказати, що якщо Путін вважав, що війна не прийде на території Росії, він глибоко помиляється. Вона прийде, і прийде досить далеко, і якщо на сьогоднішній день вони вже починають страждати на відстані 800-900 кілометрів, то, повірте, найближчим часом це вже буде тисячі кілометрів, - зазначив Данілов. відео дня

За його словами, Україна уважно стежитиме за тим, як у світі визнаватимуть "вибори" Путіна.

"Будуть складні два-три місяці, тому що РФ закінчить зараз так званий виборчий процес... Країни, звичайно, будуть визнавати вибори в Росії, що є абсолютною ганьбою в сучасному світі. Ми дуже уважно спостерігатимемо, які країни визнаватимуть вибори, які країни вітатимуть Путіна з перемогою на цих начебто (виборних) перегонах. І це буде досить цікава ситуація", - наголосив Олексій Данілов.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області. Операція ополченців у Росії триває.

Рейд добровольців у Бєлгородську та Курську області

Російські ополченці Легіону свобода Росії, Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону з 12 березня ведуть бої з російськими окупантами в Бєлгородській і Курській областях. Днями вони заявляли, що зачепилися за Тьоткіно на Курщині. Бойові дії.

13 березня добровольці заявили, що завдаватимуть ударів по військових об'єктах РФ у Курську та Бєлгороді. Вони закликали місцеву владу провести евакуацію місцевих жителів.

Наступного дня в Бєлгороді прогримів вибух після заяви добровольців РФ про удари. Ополченці заздалегідь попередили про свої дії.

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