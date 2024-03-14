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"Атакуємо військові цілі": у Білгороді вибухи після заяви добровольців РФ про удари

Альона Вороніна
14 березня 2024, 09:59оновлено 14 березня, 11:04
Добровольці РФ, що воюють проти Путіна, анонсували удари по військових об’єктах окупантів на  Білгородщині та Курщині і дали росіянам 1,5 год на евакуацію.
Взрыв, Российский добровольческий корпус
Російські добровольці анонсували удари по 2 областях РФ/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон і Легіон "Свобода Росії" анонсували удари по військових об’єктах на території країни-агресорки Росії вранці у четвер, 14 березня.

Відповідна заява, у якій вони попереджають про удари, була опублікована о 09:14 14 березня пресслужбою Російського добровольчого корпусу.

Російські добровольці закликали росіян евакуюватися з Курської та Бєлгородської області. Вони попередили, що удари почнуться через 1,5 години після публікації їхнього відеозвернення.

відео дня

При цьому добровольці РФ нагадали, що напередодні вони закликали владу згаданих областей евакуювати усіх мешканців, але цього не було зроблено.

"Вчора Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон і Легіон "Свобода Росії" виступили зі спільною заявою. Ми звернулися до чиновників і влади Курщини та Бєлгородщини. Щоденно з території Російської Федерації по Україні, по її мирним містах і селах наносяться масовані удари, гинуть мирні жінки, діти, літні люди. У зв’язку з цим ми попередили населення Курщини і Бєлгородщини про те, що будемо наносити удари у відповідь. Ми вимушені наносити удари у відповідь по військових об’єктах на території цих регіонів", – йдеться у заяві російських добровольців.

Вони наголосили, що керівництво цих областей проігнорувало попередження і ніяких заходів з евакуації жителів Бєлгородщини і Курщини не було проведено.

"Тому я звертаюся напряму до жителів цих регіонів – негайно покиньте Курщину, Бєлгородщину, усі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території упродовж 1,5 години після цього відео відеозвернення", – зазначається у заяві.

Заявление РДК об ударах по территории РФ
Заява РДК про удари по території РФ/скрин

О 10:34 РДК опублікували заклик до мешканців Курської і Брянської областей ховатися в укриття.

"Увага! Всім жителям Курської та Брянської області, які не встигають чи не мають можливості евакуюватися, негайно пройти до укриття", – йдеться у новій заяві.

У Бєлгороді гримлять вибухи

Близько 11:00 у Бєлгороді в РФ почали лунати вибухи, там виє сирена.

Взрывы в Белгороде
Вибухи у Бєлгороді/ скрін

Дивіться відео вибухів у Бєлгороді:

Ситуація в Бєлгородській і Курській областях

Нагадаємо, 12 березня ополченці Росії заявили, що взяли під контроль Тьоткіно Курської області. Пізніше бійці Легіону "Свобода Росії", які й опублікували повідомлення, уточнили про бої за населений пункт. 13 березня російські добровольці зайняли частину населеного пункту в Курській області. Вони показали кадри з Тьоткіно і заявили про бої з військовими формуваннями Кремля.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що мета російських добровольців – зірвати "вибори" Путіна в Бєлгородській і Курській областях. За його словами, максимальне завдання – похід на Москву.

Також 13 березня добровольці Росії заявили, що вдарять по військах Путіна у Білгороді та Курську. Вони анонсували удари по позиціях окупантів РФ у Бєлгородській і Курській областях і закликали владу регіонів провести евакуацію місцевих жителів.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях

Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.

Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.

Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.

Операція ополченців у Росії триває.

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