УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуація

Ангеліна Підвисоцька
17 березня 2024, 17:01оновлено 17 березня, 18:07
На Сумщині розпочали евакуацію. Вивезення дітей з прикордонної зони - обов'язкове.
обстрел Сумской области
На Сумщині розпочалась масова евакуація / Колаж: Главред, фото: ДСНС, фото місцевих жителів

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти в Сумській області. Ворог закидає українську територію КАБами, артснарядами, балістикою, мінами та ракетами. В Оперативному командуванні "Північ" зазначили, що лише за добу на території Чернігівської та Сумської областей прогриміло майже 500 вибухів. Найбільше обстрілів було на Сумщині.

В ефірі телемарафону голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про те, що за добу в Сумській області лунає близько 40 повітряних тривог. Ворог атакує не лише прикордонні села, а й великі міста.

16 березня російські окупанти завдали удару по селищу Велика Писарівка. Керованими авіабомбами вони знищили всю центральну вулицю. Обстріли на прикордонні не вщухають і дня.

відео дня

  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів
  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів
  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів
  • Обстріл Сумської області
    Обстріл Сумської області фото місцевих жителів

Через жорстокі обстріли 17 березня без світла знаходяться 9 населених пунктів. Один населений пункт в Охтирському районі відключили від газопостачання.

Евакуація на Сумщині

У Сумській області вирішили провести примусову евакуацію дітей та їхніх батьків чи опікунів у трьох громадах області. Про це в ефірі телемарафону заявив Володимир Артюх.

"Щодо Великописарівської громади. Це питання розглядалося на засідання Ради оборони області, і ще дві громади в Шосткинському районі, де також є загроза для дітей... Нам уже запропонували колеги з інших областей, де можна розташувати дітей з сім’ями. Цей процес іде", - сказав він.

Рятувальники допомагають евакуювати жителів прикордоння на Сумщині. Так лише 17 березня з Великої Писарівки вивезли 256 людей, серед яких 26 - діти.

"Після проведення оповіщення, рятувальники допомогли громадянам разом із особистими речами розміститись в евакуаційному транспорті. Також співробітники ДСНС зустріли людей, що прибули з прикордоння в більш безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

  • Евакуація із Сумської області
    Евакуація із Сумської області фото: ДСНС
  • Евакуація із Сумської області
    Евакуація із Сумської області фото: ДСНС
  • Евакуація із Сумської області
    Евакуація із Сумської області фото: ДСНС
  • Евакуація із Сумської області
    Евакуація із Сумської області фото: ДСНС

Вибухи в Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Росіяни 'стирають' цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуація
Що таке дрон Shahed / Инфографика: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Сумська область вторгнення Росії новини Сумської області
Реклама

Головне за день

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронів

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронів

18:03 Світ
Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуація

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуація

17:01 Україна
Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

15:42 Світ
Всі головні новини

Популярне

Удар вакуумною бомбою по українських військових: в ГУР відповіли на заяви РФ 15747

Удар вакуумною бомбою по українських військових: в ГУР відповіли на заяви РФ

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою 7272

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою

Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети 5369

Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети

Трамп назвав Зеленського видатним продавцем та вимагає повернути гроші 4839

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути гроші

Останні новини

18:03

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронів

17:16

Жорстоке вбивство українки у ФРН: росіянка і німець могли планувати кіднепінг

17:01

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуаціяФото

16:35

У Росії 32 великих НПЗ, по третині ЗСУ завдали удару: куди вже "прилітало"

16:32

Любовний гороскоп з 18 до 24 березня: Тельцю - втручання друга, Раку - закоханість

Удари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФУдари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФ
16:16

Похід на Москву і повалення Путіна: розкрито головні завдання російських повстанців

15:58

Відомий український актор вдома вчиться керувати дроном: збирається до ЗСУ

15:42

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

15:26

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіакуВідео

Реклама
15:13

В окупантів великі втрати: ЗСУ відкинули російських штурмовиків на півдні

14:57

Не користь, а шкода: чому дітям не можна давати мед

14:45

"Вже відсвяткувала": співачка з України Успенська отримала паспорт РФ

14:29

Британія радить Україні далі бити по Криму: обіцяє сприяти передачі Taurus

14:14

У Миколаєві два "прильоти": РФ вдарила ракетами по півдню України

14:03

Чому не можна сидіти на столі: про що попереджає давня прикмета

14:01

"Не думай про завтра - це за тисячу років": рецензія на фільм "Я, "Побєда" і Берлін"Відео

13:58

Макрон хоче припинити вогонь в Україні на деякий час: у Путіна оскаженіли

13:43

Дивовижна закуска з СРСР: готувати 1 хвилину, а розмітають зі столу за 10 секундВідео

12:56

Жінка назвала дитину на честь свого інтернет-провайдера: на це була причина

12:54

Гороскоп Таро на 18-24 березня: Овен - конфлікт, Рак - нові справи

Реклама
12:47

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України - ЗМІ

12:46

"Бомби на голову летіти вже не будуть": що трапиться в Україні, коли війну терміново буде завершеноВідео

12:15

Помер Геннадій Москаль

11:53

Сніг і дощ накриють Україну: синоптик сказав, де чекати негоди

11:35

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути грошіВідео

11:33

Китайський гороскоп на завтра 18 березня: Мавпам - важлива розмова, Тиграм - знайомство

10:59

"Третю добу атакують без техніки": офіцер ЗСУ розкрив ситуацію під Авдіївкою

10:57

Кадрові перестановки у ЗСУ: речник ОСУВ "Таврія" залишив посаду

10:30

В Україні виросли тарифи на комунальні послуги: які найдорожчі

10:26

Бойові дії в РФ: російські добровольці увійшли у ще одне село в країні-агресорці

09:40

Росіянам "злили" плани Шаппса відвідати Одесу: Лондон відреагував

09:28

Гороскоп на завтра 18 березня: Леву - привід для радості, Рибам - вигода

09:18

Фінансовий гороскоп на тиждень із 18 до 24 березня: у кого зашуршить у кишенях

09:17

Росіяни не припиняють наступ: є загроза прориву оборони ЗСУ

09:00

8 регіонів Росії атакували дрони: були потужні вибухи на одному з НПЗВідео

08:53

Де росіяни наступатимуть у 2024 роціПогляд

08:52

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня: Овнам - важливий захід, Рибам - сварка

07:40

РФ вночі масовано атакувала Україну дронами і ракетами: були влучання в одній області

06:45

Європа почала діяти не озираючись на СШАПогляд

04:45

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою

Реклама
03:40

Як можна збільшити швидкість мобільного інтернету: хитрий фокус знають одиниціВідео

02:34

Висадка морського десанту РФ в Придністров'ї: експерт оцінив загрозу для України

01:33

Дуже складна головоломка: потрібно швидко знайти п'ять прихованих предметів

16 березня, субота
23:59

РФ відчула на собі силу вітчизняної зброї: Зеленський назвав потужну зброю ЗСУ

23:18

"Путін розраховував, що ми розіб'ємося": Макрон дав гучну заяву про війну в Україні

22:56

Хоче врятувати зад: стало відомо, хто напоумив Лорак форсувати отримання громадянства РФ

22:17

У Франції "немає лімітів": Макрон прямо висловився про відправку військ в Україну

22:10

Зеленський провів нараду із Сирським і назвав "найгарячіші" точки фронту

21:18

Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети

21:09

Обмін Тьоткіно на Мелітополь: Буданов відповів на пропозицію повстанців РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти