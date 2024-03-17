Росіяни 'стирають' цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуація

На Сумщині розпочали евакуацію. Вивезення дітей з прикордонної зони - обов'язкове.

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На Сумщині розпочалась масова евакуація / Колаж: Главред, фото: ДСНС, фото місцевих жителів

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти в Сумській області. Ворог закидає українську територію КАБами, артснарядами, балістикою, мінами та ракетами. В Оперативному командуванні "Північ" зазначили, що лише за добу на території Чернігівської та Сумської областей прогриміло майже 500 вибухів. Найбільше обстрілів було на Сумщині.

В ефірі телемарафону голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про те, що за добу в Сумській області лунає близько 40 повітряних тривог. Ворог атакує не лише прикордонні села, а й великі міста.

16 березня російські окупанти завдали удару по селищу Велика Писарівка. Керованими авіабомбами вони знищили всю центральну вулицю. Обстріли на прикордонні не вщухають і дня.

відео дня

Через жорстокі обстріли 17 березня без світла знаходяться 9 населених пунктів. Один населений пункт в Охтирському районі відключили від газопостачання.

Евакуація на Сумщині

У Сумській області вирішили провести примусову евакуацію дітей та їхніх батьків чи опікунів у трьох громадах області. Про це в ефірі телемарафону заявив Володимир Артюх.

"Щодо Великописарівської громади. Це питання розглядалося на засідання Ради оборони області, і ще дві громади в Шосткинському районі, де також є загроза для дітей... Нам уже запропонували колеги з інших областей, де можна розташувати дітей з сім’ями. Цей процес іде", - сказав він.

Рятувальники допомагають евакуювати жителів прикордоння на Сумщині. Так лише 17 березня з Великої Писарівки вивезли 256 людей, серед яких 26 - діти.

"Після проведення оповіщення, рятувальники допомогли громадянам разом із особистими речами розміститись в евакуаційному транспорті. Також співробітники ДСНС зустріли людей, що прибули з прикордоння в більш безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Инфографика: Главред

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