Бойові дії в РФ: російські добровольці захопили ще одне село в країні-агресорці

Російські добровольці захопили ще одне село у країні-агресорці Росії. Вони зайшли у село Горьківське і захопили будівлю адміністрації.
У захопленні села їм допомагали добровольці з Чечні. Про це повідомила пресслужба "Сибірського Батальйону".
"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", – йдеться у повідомленні.відео дня
На підтвердження російські добровольці опублікували фото, на якому тримають в руках вивіску адміністрації Горьківського сільського поселення.
Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях
Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої.
Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область.
Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області.
Операція ополченців у Росії триває.
Бої російських добровольців на території РФ
Нагадаємо, 12 березня ополченці Росії заявили, що взяли під контроль Тьоткіно Курської області. Пізніше бійці Легіону "Свобода Росії", які й опублікували повідомлення, уточнили про бої за населений пункт. 13 березня російські добровольці зайняли частину населеного пункту в Курській області. Вони показали кадри з Тьоткіно і заявили про бої з військовими формуваннями Кремля.
14 березня у Білгороді були вибухи після заяви добровольців РФ про удари. Добровольці РФ, що воюють проти Путіна, анонсували удари по військових об’єктах окупантів на Білгородщині та Курщині і дали росіянам 1,5 год на евакуацію. Після цього пролунали вибухи.
Після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. Добровольці РФ наголосили, що вже кілька днів Бєлгород, Бєлгородська і Курська області є зоною активних бойових дій, але путінська адміністрація перешкоджає евакуації населення, незважаючи на заклики російських добровольців. Також представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону заявили, що у РФ зникла навіть видимість виборчого процесу.
Читайте також:
- РФ відчула на собі силу вітчизняної зброї: Зеленський назвав потужну зброю ЗСУ
- Росіяни не припиняють наступ: є загроза прориву оборони ЗСУ
- Росіянам "злили" плани Шаппса відвідати Одесу: Лондон відреагував