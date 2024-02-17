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Про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції: головні тези

Анна Ярославська
17 лютого 2024, 12:51
Президент розповів про виведення ЗСУ з Авдіївки, втрати на війні та назвав диктатора Путіна "головорізом".
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції безпеки в Німеччині / скріншот

У суботу, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на головній сцені Мюнхенської конференції безпеки в Німеччині.

Зал зустрів Зеленського гучними оплесками. Трансляцію виступу глави держави можна подивитися в YouTube Офісу президента.

Главред зібрав усі найважливіші заяви глави держави.

відео дня

Про вихід ЗСУ з Авдіївки

Під час свого виступу глава держави прокоментував виведення українських військ з Авдіївки Донецької області.

"Це професійне рішення - зберегти наших людей. І для нас це найголовніше завдання, бережемо наших людей, наших воїнів", - сказав він.

Про втрати на війні

За словами президента, у країни-агресора Росії втрати в Авдіївці у понад сім разів більші, ніж в України.

"Я не можу сказати вам, яка в нас кількість постраждалих і жертв. Наприклад, в Авдіївці - я щойно порівняв цифри - один до семи. За смерть одного українця - смерть семи росіян, таке співвідношення. Я не порівнюю це, це трагедія втратити навіть одну людину, але ви повинні розуміти, що відбувалося в цьому маленькому містечку", - заявив Зеленський.

Він додав, що з жовтня 2023 року росіяни втратили в Авдіївці "десятки тисяч людей".

Про Путіна

Зеленський закликав "не боятися" господаря Кремля і зробити все можливе, щоб здобути перемогу над агресором.

"Нам не потрібно боятися поразки Путіна - він становить загрозу для вільних держав. Давайте не будемо боятися Путіна і зруйнуємо його режим", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що після смерті російського опозиціонера Олексія Навального російського диктатора не можна сприймати, як легітимного главу держави.

"Після вбивства Олексія Навального було б абсурдно сприймати Путіна, як легітимного главу російської держави. Він - головоріз, який отримує владу через корупцію і насильство", - сказав президент.

На думку Зеленського, у Путіна є дві опції попереду.

"Він має бути або на лаві підсудних у Гаазі, або його має вбити один зі своїх подільників, які зараз вбивають для нього", - сказав президент України.

Про біженців

Надання достатньої кількості систем протиповітряної оборони може допомогти повернути мільйони українців додому в Україну.

"Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців", - сказав президент.

Також Зеленський подякував країнам Заходу за допомогу українським біженцям.

"Я сподіваюся, що біженці повернуться, ми зробимо для цього все. І наша економіка зможе бути незалежною. Ми розвінчаємо основний міф, що Україна не може виграти, ми повернемо наші землі", - зазначив президент.

Про те, коли закінчиться війна

"Будь ласка, не запитуйте Україну, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, чому Путін досі в змозі її продовжувати", - сказав Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

Також український лідер закликав посилювати санкції проти Росії.

"Зло ніколи не переможе, коли сили добра об'єднані та діють разом", - переконаний Зеленський.

Про військову допомогу

"Сенатори мають зрозуміти, що спільно швидше переможемо Росію. Але й вони мають усвідомити те, що ми все одно переможемо - з ними чи без них", - заявив президент.

Також Зеленський наголосив, що Україні буде, чим здивувати російських окупантів на полі бою.

Зокрема, президент розповів про розвиток вітчизняного виробництва дронів і систем радіоелектронної боротьби.

"Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми в позитиві для нас і негативі для РФ здивуємо їх цього року дронними системами і системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології", - сказав він.

Але президент додав, що "це паралельний шлях, поки ми чекаємо допомоги від партнерів".

Про Трампа

Президент України публічно запросив ексглаву Білого дому Дональда Трампа в Україну. Якщо американський політик прийме запрошення, Зеленський висловив готовність відвідати фронт разом із ним.

"Якщо Трамп приїде, я готовий із ним поїхати на фронт", - сказав Зеленський.

"Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто ухвалює рішення, що означає ця справжня війна. Не те, що пишуть про це в Instagram, а справжня війна", - додав він.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

Після підписання угоди президент Франції Емануель Макрон зазначив, що західні союзники сповнені рішучості бути поруч з Україною для того, щоб Росія програла цю війну.

Також під час візиту Зеленського до Берліна було підписано Угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Це безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік.

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Авдіївка Володимир Зеленський Володимир Путін Мюнхенська конференція з безпеки новини України новини України та світу бої за Авдіївку
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