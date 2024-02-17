Авдіївка обійшлася кратно дорожче, ніж Бахмут: пропагандисти РФ у ступорі через втрати армії

У ніч на 17 лютого захисники України вийшли з Авдіївки Донецької області - за місто останні кілька місяців точилися запеклі бої. За даними українських військових, окупанти зазнали важких втрат. У ворожих пропагандистських каналах, імовірно, теж це розуміють, оскільки крім нападу чергового "побєдобєсія", Z-канали активно пишуть про те, якою ціною далося "взяття" Авдіївки.
Російські пропагандисти визнають, що поклали величезну кількість своїх солдатів, а в результаті отримали лише руїни.
"Я, як і раніше, вважаю, що неприпустимим є озвучування втрат, але начебто всі в курсі, що Авдіївка в людях обійшлася нам кратно дорожче, ніж Артемівськ. І навіть заключний етап штурму - він теж коштував кратно дорожче", - пише Telegram-канал "полковник Шувалов".
За його словами, "від Авдіївки й до Запоріжжя немає інших запахів, окрім мертвечини і гару".
"Я дуже хочу подивитися, як уцілілим у цих м'ясорубках скажуть, що супротивник "здав" їм Авдіївку і Артемівськ [Бахмут]", - ідеться в повідомленні.
Також пропагандист журиться, що хоч окупанти й захопили Авдіївку, але місто являє собою лише руїни.
"Чи вистачить у нас або противника людей, щоб платити таку ціну за кожен метр руїн, які отримуємо в результаті? Я не знаю. І поки що не готовий навіть обговорювати. Чи святкуватимуть ці перемоги ті, хто пройшов їх і вижив? Я не думаю, але обговорювати не готовий", - додав він.
Ще один із Z-каналів також пише про величезні втрати окупантів.
"Те, що зараз відбувається в Авдіївці, виходить за всі рамки нашого розуміння. За минулу добу тільки загиблими понад 1300 російських військовослужбовців. Тисячі поранених, більшість з яких не доживе до ранку. Їм просто не встигнуть надати необхідну допомогу, бо потік поранених не припиняється", - ідеться в повідомленні.
У коментарях з'являються скріни повідомлень родичів російських військових і мобілізованих із так званої "ДНР", яких перекинули в Авдіївку кілька днів тому. Наразі зв'язку з ними немає, ті, хто може додзвонитися, не отримують жодної інформації, даних про поранених у лікарнях немає.
Реакцію пропагандистів прокоментував український журналіст Денис Казанцев.
"Чому Авдіївку так шалено завалювали трупами - очевидно. До виборів Путіна терміново потрібна була хоч якась перемога. І її здобули тією самою ціною, про яку пишуть друзі Гіркіна-Стрєлкова", - написав він у Telegram.
Вихід ЗСУ з Авдіївки
16 лютого бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що було ухвалено рішення про відступ українських військових із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.
Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".
Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азова" і колишній народний депутат Андрій Білецький подякував бійцям 3-ї ОШБр "за гідний бій, який дали ворогові в Авдіївці".
За його словами, захисники України відходять на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару.
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