'Путін зі своїми головорізами': російський соціолог розкрив, що сталось із Навальним

Ігор Ейдман вважає, допоки живий Путін, не тільки Україна чи російські опозиціонери перебувають під загрозою, а весь світ.

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Путін винен у смерті Навального / колаж: Главред, фото: Мосміськсуд, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду російський соціолог Ігор Ейдман відреагував на смерть опозиціонера Олексія Навального. У Мережі з'явилося відео із засідання суду напередодні, де Навальний не виглядав людиною, у якої були проблеми зі здоров'ям. Експерт розповів, що з ним сталося.

"Звичайно ж, його вбили Путін зі своїми головорізами. Цілком очевидно, що при владі в Росії перебуває абсолютно божевільна людина, патологічно злісна і мстива. Такий собі Чикатило. Путіну було мало отруїти Навального, посадити його до ШІЗО і відправити за Полярне коло, потрібно було ще й знищити. Після цього домовлятися з Путіним - все одно, що з маніяком. Сьогодні він домовився, а завтра підточив сокирку і знову побіг убивати людей", - пояснив Ейдман.

Російський соціолог вважає, допоки живий Путін, не тільки Україна чи російські опозиціонери перебувають під загрозою, а й увесь світ, бо ніхто не знатиме, чого чекати від диктатора завтра.

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Смерть Навального: що відомо

Нагадаємо, що 16 лютого Олексій Навальний помер у російській в'язниці. Опозиціонер відбував покарання в ХМАО, у в'язниці "Полярний вовк" селища Харп. Навальний після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість - лікарі констатували смерть засудженого.

Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального і назвав ім'я вбивці. За словами Зеленського, Путін має понести відповідальність за свої дії, адже Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна.

Стало відомо, яким було останнє розслідування Навального, після якого його посадили. Навальний опублікував двогодинний фільм про розкішний палац на чорноморському узбережжі, який, як він стверджує, належить російському диктатору Путіну.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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