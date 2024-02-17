"Ми повернемо додому мільйони українців": Зеленський зробив гучну заяву

За словами президента, значно змінити ситуацію в Україні може тільки ППО.

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Зеленський зробив гучну заяву / колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Сьогодні, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на конференції в Мюнхені. Він заявив, що західні системи ППО можуть збивати всі російські системи, що значно впливає на ситуацію в Україні. Послухати цю та інші заяви можна за посиланням на YouTube.

За словами президента, надання достатньої кількості систем протиповітряної оборони може допомогти повернути мільйони українців додому в Україну.

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців. І спасибі вам за ваше ставлення у ваших країнах до всіх наших людей", - сказав президент. відео дня

Також він додав, що системи ППО впливають не тільки на життя цивільних, а й на ситуацію на полі бою. За його словами, російські загарбники швидко відходили з тих територій, де з'являлася хороша протиповітряна оборона.

"Несправедливо, що жива людина бореться з артилерією", - прокоментував президент потребу в озброєнні на фронті.

Зеленський - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину з робочим візитом. Глава держави прибув до відомства Федерального канцлера Німеччини в Берліні, де відбулися переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Також, Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

Також, у суботу, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції в Німеччині. Під час свого виступу глава держави прокоментував виведення українських військ з Авдіївки Донецької області. "Це професійне рішення - зберегти наших людей. І для нас це найголовніше завдання, бережемо наших людей, наших воїнів", - сказав він.

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