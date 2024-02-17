"Це професійне рішення": Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

За словами президента, найголовніше завдання - зберегти життя українських військових.

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Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП, instagram/libkos

У суботу, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на головній сцені Мюнхенської конференції безпеки в Німеччині.

Зал зустрів Зеленського гучними оплесками. Трансляцію виступу глави держави можна подивитися в YouTube Офісу президента.

Під час свого виступу глава держави прокоментував виведення українських військ з Авдіївки Донецької області.

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"Це професійне рішення - зберегти наших людей. І для нас це найголовніше завдання, бережемо наших людей, наших воїнів", - сказав він.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

16 лютого бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що було ухвалено рішення про відступ українських військових з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азова" і колишній народний депутат Андрій Білецький подякував бійцям 3-ї ОШБр "за гідний бій, який дали ворогові в Авдіївці".

За його словами, захисники України відходять на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару.

Російські війська, найімовірніше, зроблять спробу просунутися на захід від Авдіївки - ближче до позицій, на які відійшли воїни України. Однак, зробити це буде досить важко. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що армія РФ зазнає ще більших втрат, якщо вирішить атакувати нові позиції українців у відкритому полі.

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