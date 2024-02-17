"Буде або в Гаазі, або вбитий": Зеленський спрогнозував долю диктатора Путіна

Після вбивства Олексія Навального Путіна не можна сприймати, як легітимного главу російської держави, вважає Зеленський.

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Зеленський назвав Путіна "головорізом" і спрогнозував його долю / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після смерті російського опозиціонера Олексія Навального російського диктатора не можна сприймати, як легітимного главу держави. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський назвав Путіна "головорізом".

"Після вбивства Олексія Навального було б абсурдно сприймати Путіна, як легітимного главу російської держави. Він - головоріз, який отримує владу через корупцію і насильство", - сказав президент.

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На думку Зеленського, у Путіна є дві опції попереду.

"Він має бути або на лаві підсудних у Гаазі, або вбитий одним зі своїх подільників", - сказав Зеленський.

Дивіться відео - Що сказав Зеленський про Путіна в Мюнхені:

Смерть Навального - що відомо

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це 16 лютого повідомило тюремне відомство по Ямало-Ненецькому автономному округу. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш написала, що у соратників опозиційного лідера немає доказів про його справжню смерть.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть російського опозиційного політика. Зеленський заявив, що Путін має понести відповідальність за смерть Навального.

Керівники провідних інституцій Європейського Союзу також відреагували на смерть Олексія Навального. Вони заявили, що за його смерть несе відповідальність російський режим.

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