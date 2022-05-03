Потрібно жити й не падати духом: зворушлива історія бабусі з Горенки, яка пекла паски на руїнах

Віра Пилипівна з Горенки пече паски серед руїн у Горенці / Фото t.me/znua_live

Мережу облетіли фотографії української бабусі з села Горенка Київської області, яка пекла паски в печі серед руїн. Це 83-річна Віра Пилипівна. Жінка пережила вже дві окупації - німецькими фашистами і путінськими рашистами, але вона не втрачає оптимізму. Каже, що не можна опускати руки і потрібно вірити в майбутнє.

На початку березня російські окупанти почали активно обстрілювати Горенку з важкої артилерії. На вулиці, де живе Віра Пилипівна, багато будинків пошкоджено, деякі знищені дощенту. Під час обстрілів Віра Пилипівна ховалася у столітній шафі. Там вона пересиділа до ранку, а потім дочка забрала її до себе в льох. 6 березня сім'я зважилася їхати з Горенки, щоби врятувати своє життя, йдеться в сюжеті ТСН.

Коли Віра Пилипівна повернулася додому в Горенку, то застала у дворі руїни. Будинок жінки вцілів, проте повністю зруйновано гараж та літню кухню. Вистояла лише піч, тому жінка вирішила не змінювати пасхальній традиції та спекти паски.

Газу в селі не було, тому вона взялася лагодити піч самостійно.

"Я прийшла, а вона розвалена. Я своїми руками виклала вниз цеглу. Діти сміялися. Потім змастила там глиною все. Подивилася, вилізла по тих цеглинках, вимостила доріжку. Взяла відро з глиною, змастила все", - розповідає жінка.

Розводить вогонь Віра Пилипівна папером з книги: "Бачите, спалюю "Актуальні проблеми наукового комунізму". Комунізм спалюю".

Мешканка Горенки спекла паски і роздала людям. Пригостила і електриків, які працювали на стовпах.

Фото Віри Пилипівни, яке потрапило в соцмережі, зробила її дочка Тетяна.

"Коли вона сказала, що я буду пекти, я сказала, що це потрібно зняти для дітей і для онуків. Така поведінка людей, українців - це говорить про те, що нашу націю знищити не можна. Ми безсмертні, з такими людьми, як моя мама - вона нас всіх тут тримає, вона для нас приклад", - розповіла Тетяна.

У Горенці вже почали відновлювати газ, але Віра Пилипівна каже, що все одно час від часу готуватиме у своїй печі, бо страви тут виходять набагато смачніше.

Попри те що їй довелося пережити в свої 83 роки, жінка не втрачає оптимізму і заряджає ним всіх, хто поруч.

"Жити треба, не треба падати духом. А то мені дзвонять по телефону "Ой, у мене там з будинком" - не треба падати духом. Треба триматися, молитися і вірити. І сподіватися на майбутнє", - каже Віра Пилипівна.

Як повідомляв Главред, в повністю зруйнованому будинку в місті Бородянка Київської області під завалами знайшли ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань російських загарбників. Полковник Микола Журавльов передасть ікону в один з храмів Православної Церкви України.

Інші новини: