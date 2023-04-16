"Потрібно, щоб Україна була озброєна до зубів": Годжес дав прогноз про завершення війни в Україні

Якщо Захід не надасть належної допомоги Україні, "то, ймовірно, війна продовжиться і в наступному році", вважає колишній командувач військами США в Європі.

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Бен Годжес дав прогноз про завершення війни в Україні / Фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що Україна може перемогти у війні з країною-агресором РФ до кінця 2023 року. Багато в чому це залежить від підтримки США та інших союзників на Заході.

"Якщо ми ухвалимо політичне рішення, тоді війна закінчиться до кінця року, якщо ми забезпечимо Україну всім необхідним. Більше не буде жодних виправдань, жодних півзаходів. Ми візьмемо і зробимо", - сказав Годжес в інтерв'ю виданню Гордон.

Генерал додав, що якщо Захід не надасть належної допомоги Україні, "то, ймовірно, війна продовжиться і наступного року".

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За словами Годжеса, він хотів би, щоб політикою США стала перемога України за визначенням президента Володимира Зеленського з повним відновленням територіальної цілісності, поверненням всіх депортованих українців, покаранням за військові злочини і гарантіями безпеки, включаючи вступ до НАТО.

"Ми повинні допомагати Україні безперервними зусиллями з модернізацією її оборони. Потрібно, щоб Україна була озброєна до зубів, як, наприклад, Південна Корея, щоб у неї була можливість утримувати Росію від повторних атак. Я очікую якоїсь угоди або домовленості між США, можливо, з деякими іншими країнами і Україною, щоб підвищити безпеку України, поки вона не стане членом НАТО", - вважає Годжес.

На думку генерала, Росія готова воювати з Україною, поки у неї "є тіла, які Путін готовий кинути в м'ясорубку".

"Поки Путін відчуває, що його не можуть перемогти, він буде продовжувати витрачати життя і ресурси на досягнення своєї мети", – сказав Бен Годжес.

Однак, колишній командувач військами США в Європі вважає, що "ця війна – катастрофа для Росії".

"Я думаю, саме тому у президента Путіна такий сильний апарат внутрішньої безпеки: він намагається захистити себе і свій режим", – резюмував Годжес.

Коли закінчиться війна

Доктор політичних наук Максим Розумний вважає, що війна в Україні закінчиться лише після того, як не буде президента країни-агресора Володимира Путіна.

"У Путіна є можливість завершити військову кампанію. І я впевнений, що він намагається це зробити, просуваючи ідею переговорів. Але для нас завершення кампанії (що не є завершенням війни) дуже невигідно і несе великі загрози в майбутньому", - сказав експерт.

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України завершиться у перспективі літа - початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться у "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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