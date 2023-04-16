Війна закінчиться лише після того, як Путіна не буде - Розумний

Господар Кремля хотів би закінчити військову кампанію 2022-23 шляхом переговорів. Але це не означало б завершення війни.

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Максим Розумний вважає, що війна при Путіні не закінчиться / Фото: УНІАН, скріншот

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний вважає, що війна в Україні закінчиться лише після того, як не буде президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Путін точно не скаже, що можна не воювати. Для Путіна цей шлях вже відрізаний. Він свої ставки вже зробив", - сказав Розумний в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт пояснив, що є різниця між війною та військовою кампанією 2022-2023 років.

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"У Путіна є можливість завершити військову кампанію. І я впевнений, що він намагається це зробити, просуваючи ідею переговорів. Але для нас завершення кампанії (що не є завершенням війни) дуже невигідно та несе великі загрози в майбутньому", - сказав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, поет. Доктор політичних наук (2007 р.), кандидат філософських наук (1996 р.), голова Наукового товариства "Гуманітарна колегія" (з 1997 р.), член науково-експертної колегії при Кабінеті міністрів України (з 2008 р.), пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України завершиться у перспективі літа-початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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