"Україна і Польща стануть центром сили": після війни у Європі може утворитися міцний союз – Таїпов

Зараз народжується нова Україна, яка здивує весь світ в хорошому сенсі слова.

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Після війни у Європі може утворитися міцний союз, вважає Таїпов/ ua.depositphotos.com, Facebook Таїпов

Після того, як війна в Україні завершиться, у Європі може переміститися центр сили. Основою для нього можуть стати Україна, Польща та інші країни Східної Європи.

Таку думку висловив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов в інтерв’ю Главреду. Після війни може утворитися новий союз, до якого увійде низка держав.

"У поляків з українцями були конфлікти, які абсолютно вирішувані. Якщо буде польсько-український союз, це буде чудово. Плюс країни Балтії, Молдова може до цього підключитися, Чехія, Словаччина, Грузія. Коротше кажучи, може утворитися міцний союз – зачатки його були закладені в 2015 році, коли створювався Балто-Чорноморський альянс. Цей амортизаційний пояс між старою Європою і Росією буде корисний", – зазначив він.

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Хто такий Муса Таїпов Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

Таїпов висловив переконання, що в України є величезні перспективи. Також він зазначив, що українці – це дивовижний народ-парадокс, який має бунтарський дух. За його словами, українців неможливо передбачити.

"Але до цих перспектив доведеться йти ще довго. По-перше, процес очищення займе час. Вже жартувати ніхто не буде – воїни, які зараз воюють, цього не дозволять. У нас народження і смерть позначаються одним словом: щоб щось нове народилося, щось старе має відмерти. І зараз народжується нова Україна, яка здивує весь світ. В хорошому сенсі слова", – додав Таїпов.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на Великдень. Країна-агресорка Росія посилила психологічний і вогневий тиск на цивільне населення в Україні. Російська окупаційна армія дуже цинічна, тому на Великдень не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські загарбники уже застосовують на фронті керовані авіабомби масою 1500 кг. Проте найбільша небезпека від їхнього застосування для прифронтових регіонів, адже такі бомби після запуску здатні летіти максимум на 70-80 км.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що російська окупаційна армія повернулася до застосування тактики випаленої землі у війні проти України. Але тепер вони застосовують її по-іншому – обирають певну ділянку і б’ють по ній усім, чим можна, поки не зрівняють із землею. Внаслідок цього там залишаються руїни, на яких українські військові не можуть втриматися, тому змушені відходити назад.

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