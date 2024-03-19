"Потрібно більше людей": сенатор Грем закликав знизити призовний вік в Україні

Ліндсі Грем вважає, що українці не повинні засновувати свої рішення про вступ до армії на підставі того, чи продовжує їх підтримувати Вашингтон.

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Сенатор Ліндсі Грем закликав посилити мобілізацію в Україні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, president.gov.ua

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав Верховну Раду ухвалити закон про мобілізацію та поставив під сумнів звільнення від призову до армії чоловіків молодше 27 років. Про це він заявив під час візиту до Києва 18 березня.

За словами Грема, питання про мобілізацію є важким, оскільки багато українських захисників перебувають на війні з першого дня повномасштабного вторгнення. Сенатор наголосив, що Україні потрібно більше людей у строю, тому США очікують руху щодо закону про мобілізацію, пише The Washington Post.

"Перед від'їздом я розмовляв із радником із національної безпеки США Джейком Салліваном і запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації [президента США]? Він відповів: "Поруште питання закону про мобілізацію", - сказав сенатор-республіканець.

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Грем наголосив, що українці не повинні засновувати свої рішення про вступ до армії на підставі того, чи продовжує їх підтримувати Вашингтон.

"Що б ми не робили, ви боретеся за себе", - сказав він.

Грем також висловився про звільнення від служби в армії чоловіків молодше 27 років.

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це в 27 років. Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити, а не в 25 чи 27 років. Нам потрібно більше людей у цьому списку", - заявив сенатор.

Крім того, Грем розкритикував повільні поставки Україні американських ракет великої дальності ATACMS. За словами сенатора, вони "мали бути тут ще вчора".

Він також висловив сподівання на те, що Київ незабаром отримає ATACMS, щоб "можна було знести чортів міст, що з'єднує Крим із Росією".

Хто такий Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем — американський політик-республіканець. Полковник. Грем був відомий своєю активною підтримкою України. Він приїжджав під час війни до Києва разом із іншими американськими законодавцями. Грем є старшим членом Юридичного комітету. Крім того, він входить до складу комітетів з асигнувань, бюджету, навколишнього середовища та громадських робіт Сенату США. У лютому Ліндсі Грем приєднався до ізоляційної позиції Дональда Трампа. На його думку, США не повинні надавати допомогу Україні безкоштовно, а варто давати її в кредит чи в обмін на корисні копалини. Сенатор Грем потрапив до російського списку "терористів та екстремістів". Також Росія оголосила американського політика у розшук. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму акаунті Twitter він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. "Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і відправити цього гаврика в пекло. Ви зробите своїй країні і світу велику послугу", - написав Грем. Його твіти з'явилися після того, як найбільша в Європі атомна електростанція в Запоріжжі загорілася після того, як потрапила під удар російських військ. В окремому твіті Грем додав, що відповідальність за ліквідацію Путіна лежить виключно на російських громадянах. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий".

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа у другому читанні та працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати і податків.

Також Главред писав про те, з якими хворобами не призивають на службу.

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