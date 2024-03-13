100% можуть отримати бронь: нардеп назвав категорію українців, яких не мобілізують

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає правки до законопроекту про мобілізацію, сказав нардеп.

https://glavred.net/ukraine/100-mogut-poluchit-bron-nardep-nazval-kategoriyu-ukraincev-kotoryh-ne-mobilizuyut-10549898.html Посилання скопійоване

Хто може бути впевнений, що його не мобілізують / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

Новий законопроект про мобілізацію передбачає надання броні від мобілізації всім поліцейським. Однак наразі ніхто на 100% не може сказати, як у кінцевому варіанті виглядатиме новий закон. Про це повідомив народний депутат України від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій Демченко в ефірі "Новини.LIVE".

"Щодо поліцейських можу сказати, що на сьогоднішній день законопроект, зокрема в розрізі цього питання вирішує таким чином, щоб поліцейським усім надати бронь щодо мобілізації… Без визначення якоїсь конкретної кількості, у відсотках від загальної кількості, як пропонувалося попередньо", - розповів Демченко.

За його словами, зараз Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає правки до законопроекту, далі документ має піти до сесійної зали парламенту.

відео дня

"Щонайменше, виходячи з того, що правки ще не розглядалися за участі авторів правок... Перші 300 правок з 4-х тисяч з лишком будуть розглядатися", - зазначив нардеп.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, у наступній "хвилі" мобілізації до ЗСУ можуть залучити до 500 тисяч осіб із 3,7 мільйона громадян, які можуть взяти до рук зброю. Наразі близько 330 тисяч військових перебувають на фронті. Міноборони пояснило, що нова мобілізація оновить склад підрозділів на передовій та замінить загиблих.

Також у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11079, який передбачає звільнення засуджених від відбування покарання, щоб вони могли вступити на військову службу за контрактом.

Крім цього, мобілізація в Україні триває безперервно з початку війни, але законодавство не передбачає конкретних механізмів демобілізації під час війни. Президент Зеленський визнає, що це не ідеальна ситуація і законодавство мирного часу потребує практичних коригувань у воєнний час.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.