"Ну то й що, що загинув": священник УПЦ МП вдарив сестру полеглого українського героя

Віталій Лашта вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалів на Ковельщині.

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Представник УПЦ МП Віталій Лашта вдарив жінку / Колаж: Главред, фото: скріншот kovel.media

Священик УПЦ МП Віталій Лашта вдарив кулаком в обличчя жительку села Волошки Ковельського району Волинської області Вікторію Дідух, рідний брат якої загинув на війні.

Рукоприкладство московського священика не залишилося без уваги правоохоронців. Районним управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), повідомляє видання "Ковель медіа".

Зазначається, що прихильники "батюшки" стверджують, що його нібито спровокували на такі дії, а він сам каже, що його побили. Одразу після сутички потерпіла звернулася по допомогу до травматологів із Ковельського МТМО, а невдовзі подала заяву правоохоронцям.

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Як зазначається в постанові про призначення та доручення проведення судово-медичної експертизи, Лашта завдав удару кулаком в обличчя Вікторії Дідух, "внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м'яких тканин волосистої частини голови".

Що відомо про скандального священика УПЦ МП

За даними журналістів, Віталій Лашта вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу. Уточнюється, що раніше церковна громада села перейшла до ПЦУ, однак московський священик робити цього не захотів. Як виявилося, ще до офіційного переходу "батюшка" не раз влаштовував сварки з односельцями, намагаючись перешкодити виходу громади з московського патріархату.

Крім того, восени 2023 року він приходив до матері полеглого на війні Героя, щоб віддати її пожертву на церкву, перед тим образив її словами про сина: "Ну і що, що загинув". Навесні 2024 року під час конфліктної ситуації вдарив у голову священика ПЦУ Валерія Братуня, додали журналісти.

Раніше повідомлялося про те, що представники УПЦ МП влаштували бійку з військовими і капеланами в храмі в Черкасах. Сутичка на території собору сталася через перехід під керівництво української церкви.

Нагадаємо, інцидент із представником московського партіархату стався біля Спасо-Преображенського собору, який Міністерством культури було передано Православній церкві України, у Чернігові. Там один зі священиків так званого московського патріархату ображав і вкусив українського військового.

Як повідомляв Главред, раніше в Києво-Печерській Лаврі знайшли православні церковні календарі московського патріархату зі списком контактів різних філій і підрозділів МП. Серед контактів у них були номери єпархій в окупованому Криму та відділу МП на тимчасово окупованому півострові із взаємодії зі збройними силами.

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Заборона УПЦ МП в Україні Заборона УПЦ МП в Україні почала діяти після того, як Верховна Рада у серпні 2024 року проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно із цим законопроєктом, має бути припинена діяльність УПЦ МП. Ще до прийняття цього закону в Україні розпочалася боротьба із московським патріархатом. Так, від початку повномасштабної війни і до кінця 2022 року до Православної Церкви України перейшло 214 релігійних громад. А під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

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