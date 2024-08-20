Поштовх до змін, але неефективний: що передбачає закон про заборону УПЦ МП в Україні

Законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, найімовірніше, не зможе вирішити питання існування в Україні московського патріархату.

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Прийняття законопроєкту було необхідним для початку вирішення проблем із УПЦ МП в Україні / Колаж: Главред, фото: ОПУ, УПЦ МП, скрін з відео

Сьогодні, 20 серпня у ВРУ в другому читані підтримали законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у країні-агресорі Росії. Цей законопроєкт прийняти було варто, однак є сумніви щодо того, чи вирішить він більшість проблем з УПЦ МП в Україні.

Про це в коментарі Главреду розповів релігієзнавець, філософ, викладач Київської православної богословської академії Олександр Саган. За його словами, це рішення почне вирішувати проблеми із московським патріархатом, однак на високу ефективність від законопроєкту розраховувати не можна.

"Сьогоднішня редакція, особливо після змін Стефанчука, коли були введені терміни на запит про припинення діяльності організацій, який можна подати тільки через 9 місяців, фактично зводить ефективність цього закону в умовах війни якщо не до нуля, то до невеликої ефективності", - каже релігієзнавець. відео дня

Водночас, законопроєкт може стати поштовхом для тих кількасот священників чи громад, які до сьогодні сумнівалися і хиталися у рішення переходити до ПЦУ. Можливо, це рішення прискорить процеси переходу, тому що сьогодні вони не є такими активними.

"Але якщо ми сьогодні хочемо говорити про вирішення питання існування на території України московського патріархату, то це дуже далека перспектива. І вся ця перспектива, всі ці судові процеси, які можуть тривати роками закінчаться лише тим, що держава позбавить їх статусу юридичної особи", - ствержує Саган.

Справа в тому, що в одній із статей вказано, що закон ніяким чином не обмежить діяльність сповідування культу будь-якої релігійної організації. Тобто, для них громад, які сьогодні не користуються державним або комунальним майном майже нічого не зміниться. Хіба що якісь правочини по постачанню електроенергії та водозабезпеченню. Однак і ці проблеми вирішити громади зможуть досить швидко, особливо в селах, де є можливість забезпечення через приватних осіб.

"Тобто певний поштовх цей закон дасть, заставить державні інституції переглянути всі договори щодо оренди державного або комунального майна. Але це не буде заборона в тому значенні, в якому всі сьогодні думають", - пояснює філософ.

За формальною логікою у багатьох людей УПЦ МП є частиною російської православної церкви і про це є навіть експертиза, зроблена Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Вона підтвердила, що це є частина московського патріархату, тобто російської православної церкви. Дехто думає, що буде заборона, тобто фізичне припинення діяльності УПЦ МП в Україні. Насправді йдеться тільки про статус юридичної особи і не більше.

Хто такий Олександр Саган? Олександр Саган — український релігієзнавець, філософ, публіцист, журналіст. Доктор філософських наук (2005), професор (2007), державний службовець другого рангу (2008). Член Української Асоціації релігієзнавців (від 1993), Центрального правління Українського Біблійного Товариства (від 2001), НСЖУ (від 2005). 2018 року брав участь у Об'єднавчому соборі українських православних церков, пише Вікіпедія.

Заборона УПЦ МП в Україні - що відомо

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії.

Нагадаємо, що депутати підтримали законопроект №8371 про заборону діяльності на території України релігійних організацій пов'язаних із Росією ще у жовтні 2023 року. Тоді "за" проголосували 267 депутатів, законопроєкт прийняли у першому читанні.

Однак згодом у ВРУ почали саботувати законопроєкт, зокрема ще у липні 2024 року у парламентській залі стався конфлікт між членами провладної коаліції та опозицією через небажання перших виносити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП, діяльність якої повʼязують з Російською православною церквою.

напередодні доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов розповів в інтервʼю Главреду, що повністю заборонити УПЦ МП поки неможливо.

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