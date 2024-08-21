Після заборони УПЦ МП Зеленський поспілкувався із Патріархом Варфоломієм

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм та подякував йому за підтримку України.

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Зеленський поговорив із Патріархом Варфоломієм / колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський після заборони в Україні УПЦ МП поспілкувався із Вселенським Патріархом Варфоломієм та подякував йому за непохитну підтримку українського народу. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Ми спільно позитивно оцінили розвиток нашої співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського Патріархату, й висловили взаємні очікування щодо візиту Патріархату у відповідь", - йдеться в повідомленні президента.

У розмові Зеленський підкреслив важливість духовної незалежності України та новий закон про заборону діяльності московського патріархату на території держави.

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"Запевнив, що наша держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами", - підсумував президент.

Хто такий Вселенський Патріарх Варфоломій Патріарх Варфоломій І (у миру Димитріос Архондоніс, 29 лютого 1940, село Айі-Теодорі, Імброс, Туреччина) - 270-й і чинний архиєпископ Константинополя і Вселенський патріарх з 2 листопада 1991 року. Відповідно до його титулу, він є primus inter pares (перший серед рівних) у Східній православній церкві та як духовний лідер східних православних християн у всьому світі. Його титул — Його Всесвятість, Архієпископ Константинополя — Нового Риму і Вселенський Патріарх Варфоломій I. Керування Варфоломія характеризується внутрішньоправославною співпрацею, внутрішньохристиянським і міжрелігійним діалогом, офіційними візитами до католицьких, старокатолицьких, орієнтальних православних та мусульманських лідерів, яких раніше рідко відвідував Вселенський патріарх. Він обмінявся численними запрошеннями з церковними й державними чиновниками. 2018 року Московський патріархат розірвав спілкування з Вселенським патріархатом внаслідок суперечок щодо його рішення надати автокефалію Православній церкві України. Відвідував Україну як патріарх у 1997, 2008 та 2021 роках.

Заборона УПЦ МП в Україні - останні новини

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в Росії. Закон передбачає припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтримав рішення Верховної Ради та подякував нардепам за підтримку закону про духовну незалежність України.

Згодом релігієзнавиця, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету Ірина Богачевська заявила, що прийняття закону про заборону УПЦ МП є лише першим кроком, поки не ясно, як його імплементуватимуть.

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