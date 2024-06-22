Новий графік відключень на 22 червня: українцям 'обрізали' години з електроенергією

Оновлені графіки відключень у суботу почнуть діяти раніше, повідомили в "Укренерго".

https://glavred.net/ukraine/novyy-grafik-otklyucheniy-na-22-iyunya-ukraincam-obrezali-chasy-s-elektroenergiey-10574981.html Посилання скопійоване

В Україні вводять новий графік відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Національна енергетична компанія "Укренерго" оновила інформацію про графіки відключень електроенергії на суботу, 22 червня.

Оновлені графіки відключень вони почнуть діяти раніше - з 14.00 до 24.00, повідомляє компанія в Telegram.

"Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00", - повідомило "Укренерго".

відео дня

"Причина - наслідки масованих атак ворога на енергооб'єкти", - пояснили там.

/ Facebook/npcukrenergo

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Удари РФ по енергетиці України

Раніше в Міненерго повідомляли, що після восьми масованих атак на енергосистему, які ворог завдає з березня, ситуація в енергетиці залишається складною.

Як повідомлялося, у ніч на суботу РФ атакувала об'єкти "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, пошкоджено обладнання, двоє енергетиків поранені.

У західній області атаковано також об'єкт газової галузі.

Також під час обстрілу відключали повітряну лінію електропередачі в східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генерувальному об'єкті.

Графіки погодинних відключень е/е були раніше заплановані в суботу з 16:00 до 24:00.

Відключення електроенергії - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред