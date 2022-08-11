Нові обстріли ЗАЕС: окупанти влучили біля першого енергоблока

Окупанти влучили біля першого енергоблока Запорізької АЕС/ "Енергоатом", УНІАН

Російські загарбники не припиняють обстрілів Запорізької атомної електростанції. У четвер, 11 серпня, незадовго за першими двома випадками відбулися і третій та четвертий обстріли.

Під час третього обстрілу загарбники влучили у пожежну частину, яка розташована за територією ЗАЕС і призначена для захисту станції від пожеж. Про це повідомляє "Енергоатом".

Внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав.

Майже одразу після цього російські окупанти обстріляли ЗАЄС вчетверте за день, цього разу влучивши неподалік від першого енергоблока.

В "Енергоатомі" заявили, що ситуація загострюється, адже поруч з місцем влучання розташовані небезпечні об’єкти.

"Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення. Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків", – йдеться у повідомленні.

Обстріли окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10 "прильотів". Снаряди влучили у районі комендатури станції – поруч з дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалась пожежа – загорілась трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна розповіла журналістам Главреду, що якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, забруднення дійде до Полтави.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що якщо росіяни підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, це може мати ефект "брудної бомби". Після вибуху може відбутися величезний викид радіоактивних речовин. Це загрожує наслідками, як після чорнобильської катастрофи.

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